Nottingham szuka następcy Postecoglou. Może zatrudnić słynnego trenera

Ange Postecoglou został zwolniony przez Nottingham Forest. Jak informuje John Percy z gazety The Telegraph, kandydatem na jego następcę jest Roberto Mancini.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou i piłkarze Nottingham Forest

Roberto Mancini przejmie Nottingham Forest?

Nottingham Forest przegrało 0:3 z Chelsea w meczu 8. kolejki Premier League. Wczorajsza porażka drużyny The Tricky Trees przelała czarę goryczy i kosztowała posadę Ange Postecoglou. 60-letni Australijczyk stracił pracę po zaledwie ośmiu spotkaniach w roli szkoleniowca angielskiej ekipy. Jego bilans był wyjątkowo słaby – zero zwycięstw, dwa remisy oraz aż sześć porażek – co sprawiło, że zarząd zdecydował się na szybkie rozstanie, pomimo wcześniejszych zapewnień o cierpliwości wobec urodzonego w Grecji trenera.

Nottingham Forest jest więc zmuszone do poszukiwań następcy Postecoglou. Jak poinformował John Percy z brytyjskiego dziennika „The Telegraph”, jednym z głównych kandydatów ma być Roberto Mancini. Co więcej, włodarze klubu mieli już skontaktować się ze słynnym włoskim menedżerem, który obecnie pozostaje bez zatrudnienia po zakończeniu współpracy z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. Mancini jest bardzo ceniony na rynku trenerskim, a Forest liczy, że jego doświadczenie mogłoby odmienić losy zespołu.

60-letni trener jest jednym z najbardziej utytułowanych włoskich szkoleniowców. Z reprezentacją Włoch sięgnął po mistrzostwo Europy w 2021 roku, jako opiekun Manchesteru City triumfował w Premier League, zaś z Interem Mediolan trzykrotnie zdobywał scudetto. Niewykluczone, iż już wkrótce powróci na Wyspy Brytyjskie, by pomóc Nottingham Forest wydostać się ze strefy spadkowej. Aktualnie ekipa z City Ground posiada na swoim koncie zaledwie 5 oczek, przez co zajmuje odległe 18. miejsce w tabeli.