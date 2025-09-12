Mourinho łączony z klubem Premier League. To byłby głośny powrót do Anglii

Jose Mourinho został w sierpniu zwolniony z Fenerbahce. Legendarny skaut Mick Brown w rozmowie z "Football Insider" ujawnił, że portugalski menedżer chętnie rozważyłby objęcie West Hamu.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho chciałby poprowadzić West Ham

Jose Mourinho ponownie znalazł się w centrum plotek transferowych na rynku. Jak ujawnił były skaut West Hamu i Manchesteru United Mick Brown, 62-letni szkoleniowiec uwielbia mieszkać w Londynie i wciąż posiada tam dom, a jednym z jego potencjalnych kierunków powrotu do Premier League mógłby być West Ham United.

Obecny menedżer Młotów Graham Potter znajduje się pod coraz większą presją. Kibice zaczynają tracić wiarę w jego projekt. W siedem miesięcy pracy drużyna nie zdołała ustabilizować formy, a dotkliwe porażki z Sunderlandem (0:3) i z Chelsea (1:5) mocno nadszarpnęły zaufanie wobec Anglika. Choć wygrana z Nottingham Forest (3:0) chwilowo ostudziła nastroje. Co ciekawe, londyńczycy w tym tygodniu zdecydowali o powrocie Łukasza Fabiańskiego.

Według informacji „Football Insider”, West Ham analizuje już alternatywy na wypadek ewentualnej zmiany na ławce trenerskiej. Jednym z głównych nazwisk ma być właśnie Mourinho, który został zwolniony w ubiegłym miesiącu z Fenerbahce. Mick Brown, który współpracował w przeszłości z Sir Alexem Fergusonem na Old Trafford, twierdzi, że Portugalczyk celuje w powrót do stolicy Anglii.

– Mourinho będzie chciał objąć posadę w West Hamie. Chce wrócić do Londynu. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, to z pewnością ją rozważy i będzie zainteresowany – stwierdził Mick Brown. Choć nie rozpoczęto jeszcze oficjalnych rozmów, portugalski menedżer otwarcie daje sygnały swojej dostępności i chęci natychmiastowego powrotu na ławkę trenerską.

W ostatnim czasie Mourinho był łączony z Nottingham Forest, ale klub z City Ground postawił na Ange Postecoglou. Legendarny trener w przeszłości pracował w Manchesterze United, Chelsea i Tottenhamie Hotspur.