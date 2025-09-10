Fabiański ma nowy klub. Polak znów zagra w Premier League

Łukasz Fabiański wrócił do West Hamu United po kilku tygodniach przerwy. Polak podpisał kontrakt do końca czerwca 2026 roku i ma pomóc zespołowi po słabym starcie sezonu w Premier League.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański znów zagra w barwach West Hamu!

Łukasz Fabiański to bez dwóch zdań jeden z najlepszych bramkarzy w historii naszego kraju. Były reprezentant Polski przez lata był postacią nieco w cieni kariery w Biało-Czerwonych barwach, ale z pewnością jeśli chodzi o klubową przygodę, to nie ma na co narzekać. Na poziomie Premier League 40-latek rozegrał do tej pory 376 spotkań i choć jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że na tym licznik się zatrzyma, to teraz sytuacja się zmieniła.

Zespół West Hamu United potwierdził bowiem to, o czym mówiło się już od kilku dni. Łukasz Fabiański po kilku tygodniach przerwy i po tym, jak pożegnał się z zespołem wraz z końcem poprzedniego sezonu, teraz wraca do Londynu. Polak ma pomóc ekipie z London Stadion po słabym starcie sezonu w ich wykonaniu. Jego umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2026 roku.

Łukasz Fabiański jest jedną z najnowszych legend West Hamu. Dla tego klubu rozegrał dotychczas aż 216 spotkań i zanotował 55 czystych kont. Wcześniej przez lata grał w zespole Swansea City oraz Arsenalu. Jeszcze jakiś czas temu spekulowano o transferze do Aston Villi lub powrocie do Polski. Serwis „Transfermarkt” wycenia naszego bramkarza na 500 tysięcy euro.

