Mohamed Salah zareagował. Nieoczekiwany ruch gwiazdy Liverpoolu

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah usunął odniesienia do Liverpoolu w mediach społecznościowych

Mohamed Salah od wielu lat jest jednym z symboli Liverpoolu. Egipcjanin czterokrotnie sięgał po tytuł króla strzelców Premier League. W poprzednim sezonie 33-letni napastnik zdobył 29 bramek w lidze angielskiej, potwierdzając, że mimo upływu lat wciąż należy do ścisłej czołówki światowych snajperów. W kwietniu tego roku Salah przedłużył kontrakt z Liverpoolem do czerwca 2027 roku, ucinając wówczas wszelkie spekulacje transferowe. Teraz jednak jego przyszłość znów stała się tematem dyskusji.

The Reds w środowym meczu Ligi Mistrzów rozbili na wyjeździe Eintracht Frankfurt (5:1), przerywając serię czterech porażek z rzędu. Pomimo efektownej wygranej, wokół klubu nie brakuje kontrowersji, a ich źródłem jest sam Salah. Arne Slot zdecydował się na kilka odważnych roszad w składzie. Zarówno Salah, jak i Alexis Mac Allister rozpoczęli spotkanie na ławce rezerwowych. Odsunięcie Egipcjanina od podstawowej jedenastki natychmiast wywołało dyskusję.

Jak poinformował „The Mirror”, niedługo po zakończeniu meczu Salah usunął wszystkie odniesienia do Liverpoolu ze swojego profilu w mediach społecznościowych. Zniknęły zarówno opisy, jak i zdjęcia profilowe, które wcześniej nawiązywały do klubu z Anfield. Wielu fanów zastanawia się, czy Salah nie przygotowuje się do odejścia z klubu.

To nie pierwsza sytuacja, gdy wokół Egipcjanina pojawiają się plotki transferowe. Latem Salah miał otrzymać lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Teraz zachowanie Salaha ponownie podgrzało emocje i pytania o jego przyszłość na Anfield.