IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea zaliczyła następną wpadkę w Premier League

Londyńczycy przegrali 2:4 z Wolverhampton Wanderers

Kibice byli wściekli na swój zespół po ostatnim gwizdku

Pochettino tłumaczył się po kolejnej porażce Chelsea

Chelsea zawiodła na całej linii i poniosła druzgocącą porażkę w spotkaniu 23. kolejki Premier League przeciwko Wolverhampton Wanderers (2:4). Mauricio Pochettino po ostatnim gwizdku postanowił przeprosić fanów zebranych na Stamford Bridge, którzy wygwizdali dzisiaj zespół The Blues.

– Współczuję kibicom i przepraszam ich w imieniu całej drużyny. Oczywiście rozumiem to uczucie. Fani czują się rozczarowani, ale my również. Odczuwamy presję i w tej chwili nie pasujemy do historii tego wielkiego klubu – powiedział Mauricio Pochettino w rozmowie ze stacją telewizyjną “Sky Sports”.

– Jesteśmy Chelsea i musimy zaakceptować fakt, że kibice chcą, żeby zespół wygrywał, żeby był najlepszy. Musimy to zaakceptować, być krytyczni, ale na pewno nie powinniśmy się poddawać. Fani mają prawo do krytyki. Potrzebujemy też ich wsparcia – dodał trener Chelsea na konferencji prasowej.