Manchester United znów przegrał. Ostatnio w takiej formie… spadł z ligi

Manchester United poniósł kolejną ligową porażkę, przegrywając 0:1 z Tottenhamem. To już dwunasty przegrany mecz w tym sezonie Premier League, a zespół spadł na 15. miejsce w tabeli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United w ogromnym kryzysie

Manchester United ma obecnie najwięcej porażek po 25 kolejkach Premier League od sezonu 1973/74, kiedy to przegrali 13 spotkań i ostatecznie spadli z ligi. Tym razem nie grozi im degradacja, ale wyniki są alarmujące – tak słaby bilans w tak krótkim czasie nie zdarzał się nawet w najgorszych momentach ostatnich lat.

Ruben Amorim objął United cztery miesiące temu i od tego czasu jego zespół przegrał już dziewięć razy, z czego osiem spotkań w Premier League. Tak fatalny początek kadencji budzi coraz większe wątpliwości co do przyszłości Portugalczyka na Old Trafford, choć oczywiście nikt o zwolnieniu na razie głośno nie mówi. Jednak frustracja wokół drużyny stale narasta.

Mecz z Tottenhamem tylko potwierdził problemy United. Drużyna miała swoje szanse, ale brak skuteczności znów dał o sobie znać. Ruben Amorim kilkukrotnie reagował nerwowo na zmarnowane okazje i widać było, że traci cierpliwość. Momentami dało się też zauważyć bezradność u portugalskiego menedżera, donosi “Daily Mail”.

Oglądaj skróty Premier League

Zespół jest w fatalnej formie, a jeśli szybko nie zacznie punktować, Amorim może znaleźć się w trudnej sytuacji. Czerwone Diabły pogrążają się w największym kryzysie od lat i jeśli coś się nie zmieni, przyszłość trenera stanie pod dużym znakiem zapytania.

Manchester United w 25 ligowych kolejkach zgromadził jedynie 29 punktów. W tabeli wyprzedza jedynie Southampton, Leicester City, Ipswich Town, Wolverhampton i West Ham United. Nad strefą spadkową ma jednak dwanaście oczek przewagi.