Manchester United zaprezentował trenera. Wszystko jasne

Manchester United ogłosił nazwisko szkoleniowca

Michael Carrick, w przeciwieństwie do Ole Gunnara Solskjaera, był świadomy planów Czerwonych Diabłów i godził się na zaproponowane mu rozwiązanie. Manchester United szukał trenera, który poprowadzi drużynę tylko do końca sezonu.

Były opiekun Middlesbrough zgodził się na taki scenariusz i zaakceptował warunki United. – Odpowiedzialność za kierowanie Manchesterem to dla mnie zaszczyt. Wiem, co trzeba zrobić, aby odnieść sukces w tym klubie. Teraz skupiam się na pomaganiu piłkarzom w osiągnięciu standardów, których oczekujemy w tym niesamowitym miejscu, a wiemy, że ta grupa jest w stanie je spełnić – przyznał Carrick w rozmowie z klubowymi mediami.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

Anglik zakończył piłkarską karierę w 2018 roku i dołączył do sztabu trenerskiego pierwszej drużyny. Na Old Trafford pracował z Jose Mourinho i Ole Gunnarem Solskjaerem. Po odejściu Norwega samodzielnie poprowadził zespół w trzech meczach w sezonie 21/22 – z Villarrealem (2:0), Chelsea (1:1) i Arsenalem (3:2).