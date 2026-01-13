Manchester United zaprezentował trenera. Wszystko jasne

20:45, 13. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Manchester United

Manchester United oficjalnie potwierdził zatrudnienie nowego szkoleniowca. Następca Rubena Amorima został Michael Carrick. Anglik podpisał kilkumiesięczną umowę.

Leeds United - Manchester United
News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Leeds United - Manchester United

Manchester United ogłosił nazwisko szkoleniowca

Michael Carrick, w przeciwieństwie do Ole Gunnara Solskjaera, był świadomy planów Czerwonych Diabłów i godził się na zaproponowane mu rozwiązanie. Manchester United szukał trenera, który poprowadzi drużynę tylko do końca sezonu.

Były opiekun Middlesbrough zgodził się na taki scenariusz i zaakceptował warunki United. – Odpowiedzialność za kierowanie Manchesterem to dla mnie zaszczyt. Wiem, co trzeba zrobić, aby odnieść sukces w tym klubie. Teraz skupiam się na pomaganiu piłkarzom w osiągnięciu standardów, których oczekujemy w tym niesamowitym miejscu, a wiemy, że ta grupa jest w stanie je spełnić – przyznał Carrick w rozmowie z klubowymi mediami.

Anglik zakończył piłkarską karierę w 2018 roku i dołączył do sztabu trenerskiego pierwszej drużyny. Na Old Trafford pracował z Jose Mourinho i Ole Gunnarem Solskjaerem. Po odejściu Norwega samodzielnie poprowadził zespół w trzech meczach w sezonie 21/22 – z Villarrealem (2:0), Chelsea (1:1) i Arsenalem (3:2).

