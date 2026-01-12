Manchester United znalazł trenera! Wygrał walkę o posadę

Manchester United w ciągu kilku najbliższych dni zaprezentuje nowego trenera. Zostanie nim Michael Carrick, co potwierdza Mike Keegan. Anglik w walce o posadę pokonał inną klubową legendę.

Every Second Media Alamy Na zdjęciu: Leeds United - Manchester United

Manchester United sięga po znajome nazwisko

Michael Carrick wraca na Old Trafford. Były zawodnik Czerwonych Diabłów po raz drugi w swojej karierze będzie miał okazję samodzielnie prowadzić drużynę seniorów. Manchester United jeszcze w tym tygodniu zaprezentuje Anglika jako nowego trenera, o czym informuje Mike Keegan.

Carrick, który po zakończeniu sezonu 2024/25 rozstał się z Middlesbrough, na Old Trafford zastąpi zwolnionego Rubena Amorima. 44-latek przekonał do siebie zarząd, który analizował także kandydaturę Ole Gunnar Solskjaera, ale Norweg przegrał na ostatniej prostej. Natomiast Darren Fletcher, który poprowadził United w meczach z Burnley i Brightonem, stracił szanse po przegranej w FA Cup.

Nowy opiekun The Red Devils otrzyma kontrakt do końca trwających rozgrywek. Wszystko wskazuje na to, że w lecie Manchester zatrudni kolejnego szkoleniowca. Carrick, który w swoim CV ma trzy mecze jako trener United (zwycięstwa z Villarrealem i Arsenalem, a także remis z Chelsea w sezonie 21/22), może objąć stanowisko już w środę – negocjowane są ostatnie szczegóły umowy.