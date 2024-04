fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane jest drugim najlepiej opłacanym piłkarzem Manchesteru United

Czerwone Diabły nie zaoferują gwiazdorowi nowej umowy

Po sezonie Francuz pożegna się z Old Trafford

Varane odejdzie, Man Utd sporo zaoszczędzi

Manchester United planuje latem spore zmiany, jeśli chodzi o sytuację kadrową w defensywie. Powoli wyjaśnia się przyszłość Raphaela Varane’a, który nie wiedział, co stanie się po zakończeniu sezonu. Wówczas wygaśnie jego umowa z Czerwonymi Diabłami, a jakiekolwiek rozmowy w sprawie przedłużenia nie były prowadzone.

Klub z Old Trafford podjął decyzję, że latem pożegna swojego gwiazdora. Choć jest on ważnym elementem w drużynie Erika ten Haga, jego zarobki nie są współmierne do tego, co oferuje na boisku. Manchester United miał możliwość rocznego przedłużenia umowy na takich samych warunkach, ale z niej nie skorzystał. Nie zaproponuje mu także innych.

Władze Manchesteru United chcą tym samym skupić się w pełni na sytuacji finansowej. Varane to drugi najlepiej opłacany piłkarz w kadrze. Otrzymuje aż 340 tysięcy funtów tygodniowo, a większe pieniądze w klubie ma jedynie Casemiro.

30-latek będzie musiał odnaleźć się w nowym otoczeniu. Do tej pory media sugerowały, że czeka go przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na podobne, a nawet większe zarobki niż dotychczas.