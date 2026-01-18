Manchester United w sobotę ograł w derbach Manchester City (2:0). Peter Schmeichel jest niezwykle zadowolony z występu. Legenda Czerwonych Diabłów na łamach "Premier League Productions" skierowała ciepłe słowa w kierunku drużyny.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Peter Schmeichel: Nie widziałem tego w Manchesterze United od bardzo dawna

Manchester United w sobotę rozgrywał hitowe spotkanie przeciwko Manchesterowi City. Derby zakończyły się po myśli Czerwonych Diabłów i Michaela Carricka, dla którego był to debiut na ławce trenerskiej. Zespół z Old Trafford zaprezentował się świetnie i pokonał swojego lokalnego rywala rezultatem 2:0.

Tuż po spotkaniu na łamach „Premier League Productions” ukazała się rozmowa z Peterem Schmeichelem. Duńczyk wielokrotnie negatywnie wypowiadał się na temat Manchesteru United, ale teraz z jego ust płynęły same pochwały. Legenda Czerwonych Diabłów była zadowolona z występu podopiecznych Michaela Carricka.

– Nie było żadnych ograniczeń. Idź naprzód. Widzieliśmy to przy pierwszej bramce. Manchester United bronił się, rywale mieli rzut wolny, Harry wybił piłkę i nagle była sytuacja czterech na dwóch – powiedział Peter Schmeichel cytowany przez portal „DevilPage”.

– Nie widziałem tego w Manchesterze United od bardzo dawna. Historycznie Manchester United zawsze był w stanie tak grać – kontynuował.

– Kiedy tylko wygrywasz piłkę, to powinieneś atakować i nie myśleć o tym, co stanie się za tobą. Uważam, że to coś, co trener przekazał zawodnikom. To było fantastyczne – dodał Duńczyk.

Manchester United kolejny mecz pod wodzą Michael Carricka zagra już w następną niedzielę. Czerwone Diabły znów będą musiały stawić czoła trudnemu wyzwaniu, ponieważ ich przeciwnikiem będzie Arsenal.