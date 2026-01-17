Derby Manchesteru dla United! Wymarzony debiut Carricka [WIDEO]

Manchester United triumfuje w derbach
Manchester United w sobotnie popołudnie zmierzył się z Manchesterem City w ramach 22. kolejki Premier League. Po raz pierwszy na ławce trenerskiej Czerwonych Diabłów zasiadł Michael Carrick, który zastąpił zwolnionego na początku stycznia Rubena Amorima. Anglik podpisał kontrakt obowiązujący do końca bieżącego sezonu.
Na Etihad Stadium pojawił się w zimowym oknie transferowym Antoine Semenyo z Bournemouth za 72 miliony euro. 26-letni skrzydłowy błyskawicznie zaaklimatyzował się w zespole Pepa Guardioli. W dwóch spotkaniach strzelił dwa gole i zanotował asystę. Teraz reprezentant Ghany chciał zaznaczyć swoją obecność w pierwszych derbach Manchesteru.
Pierwsza połowa spotkania rozczarowała kibiców na Old Trafford, a najlepszą okazję do objęcia prowadzenia mieli gospodarze. Uderzenie głową Harry’ego Maguire’a z bliskiej odległości trafiło jednak w poprzeczkę.
Po przerwie to Czerwone Diabły zdominowały ekipę Guardioli. W 65. minucie Bruno Fernandes popisał się asystą przy trafieniu Bryana Mbeumo, dla którego był to już ósmy gol we wszystkich rozgrywkach.
Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii poszli za ciosem. W 76. minucie Matheus Cunha dograł piłkę do Patricka Dorgu, a duński obrońca pewnym strzałem umieścił futbolówkę w siatce. Manchester United dowiózł zwycięstwo do końca i wskoczył na czwarte miejsce w tabeli Premier League i już 25 stycznia zmierzy się z Arsenalem na Emirates Stadium, zaś ekipa Guardioli w następnej kolejce ligowej podejmie Wolverhampton na Etihad Stadium.
Manchester United – Manchester City 2:0 (0:0)
1:0 Bryan Mbeumo 65′
2:0 Patrick Dorgu 76′