Man United suka następcy Amorima. Włoch zainteresowany pracą na Old Trafford

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Roberto De Zerbi chce wrócić do Premier League

Manchester United po remisie z Leeds United (1:1) na Elland Road zwolnił Rubena Amorima. Klub natychmiast rozpoczął intensywne poszukiwania nowego szkoleniowca, a kandydatów nie brakuje. W gronie potencjalnych następców Portugalczyka wymienia się m.in. Garetha Southgate’a, Olivera Glasnera, a także Enzo Mareskę, który kilka dni temu został zwolniony z Chelsea.

Jednym z najbardziej ekscytujących nazwisk jest Roberto De Zerbi. Jak podaje „TEAMtalk”, obecny trener Olympique’u Marsylia postrzega pracę na Old Trafford wymarzoną w karierze i jest gotowy opuścić Francję, jeśli otrzyma konkretną ofertę z Old Trafford.

46-letni Włoch wcześniej pracował w Premier League w Brighton & Hove Albion, gdzie jego ofensywna filozofia oparta na dominacji w posiadaniu piłki zdobyła uznanie kibiców. De Zerbi jest entuzjastycznie nastawiony do powrotu na Wyspy Brytyjskie. Władze Manchesteru United planują stałe zatrudnienie nowego menedżera dopiero latem, co idealnie pasuje do sytuacji kontraktowej De Zerbiego w Marsylii. Obecnie tymczasowo drużyną kieruje Darren Fletcher.

Nazwisko włoskiego trenera od dawna pojawia się w gabinetach Man United Już w 2024 roku klub prowadził z nim rozmowy. Co ciekawe, zainteresowanie De Zerbim wykazuje również Tottenham Hotspur. Czerwone Diabły już w środę, 7 stycznia, zmierzą się na wyjeździe z Burnley w 21. kolejce Premier League