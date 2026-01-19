Głos z szatni Old Trafford. Casemiro mówił wprost z serca

09:04, 19. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Thomas Alencar (X)

Manchester United to ekipa, która w obecnej kampanii przez długi czas zmagała się z kryzysem. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią na temat klubu podzielił się Casemiro.

Casemiro
Obserwuj nas w
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro o Man Utd

Manchester United wciąż może liczyć na Casemiro. Brazylijczyk niedawno wypowiedział się na temat klubu z Old Trafford, nie szczędząc pochlebnych słów pod adresem angielskiej ekipy.

– Naprawdę cieszę się tą chwilą. Gram dla Manchesteru United, czyli największego klubu w Anglii! To dla mnie ogromny powód do dumy – mówił Casemiro cytowany przez dziennikarza Thomasa Alencara na X.

– Z przyjemnością powiem to szczerze. Grałem kiedyś w największym klubie w Hiszpanii – Realu Madryt. To prawdopodobnie dwa największe kluby w historii światowej piłki nożnej! – dodał Brazylijczyk.

– Cieszę się i staram się przekazać to uczucie wszystkim w szatni: jak ważna jest gra dla Manchesteru United. Dotarcie tutaj jest bardzo trudne – powiedział Casemiro.

33-latek trafił do ekipy z Premier League w sierpniu 2022 roku. Manchester United wyłożył na transfer zawodnika ponad 70 milionów euro. W obecnym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w 21 meczach, notując w nich cztery trafienia oraz jedną asystę.

Ostatnio nie brakowało spekulacji transferowych dotyczących 82-krotnego reprezentanta Brazylii. Casemiro był łączony z transferem do takich klubów jak Sociedade Esportiva Palmeiras czy Austin FC. Aktualny kontrakt zawodnika z zespołem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość Casemiro jest natomiast szacowana na około osiem milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Wayne Rooney
Manchester United na właściwej drodze? Rooney zabrał głos
Kobbie Mainoo
Manchester United zdecydował w sprawie przyszłości Kobbiego Mainoo
Michael Carrick
Serie A na celowniku Man Utd. Defensywa priorytetem