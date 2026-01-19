Głos z szatni Old Trafford. Casemiro mówił wprost z serca

Manchester United to ekipa, która w obecnej kampanii przez długi czas zmagała się z kryzysem. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią na temat klubu podzielił się Casemiro.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro o Man Utd

Manchester United wciąż może liczyć na Casemiro. Brazylijczyk niedawno wypowiedział się na temat klubu z Old Trafford, nie szczędząc pochlebnych słów pod adresem angielskiej ekipy.

– Naprawdę cieszę się tą chwilą. Gram dla Manchesteru United, czyli największego klubu w Anglii! To dla mnie ogromny powód do dumy – mówił Casemiro cytowany przez dziennikarza Thomasa Alencara na X.

– Z przyjemnością powiem to szczerze. Grałem kiedyś w największym klubie w Hiszpanii – Realu Madryt. To prawdopodobnie dwa największe kluby w historii światowej piłki nożnej! – dodał Brazylijczyk.

– Cieszę się i staram się przekazać to uczucie wszystkim w szatni: jak ważna jest gra dla Manchesteru United. Dotarcie tutaj jest bardzo trudne – powiedział Casemiro.

33-latek trafił do ekipy z Premier League w sierpniu 2022 roku. Manchester United wyłożył na transfer zawodnika ponad 70 milionów euro. W obecnym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w 21 meczach, notując w nich cztery trafienia oraz jedną asystę.

Ostatnio nie brakowało spekulacji transferowych dotyczących 82-krotnego reprezentanta Brazylii. Casemiro był łączony z transferem do takich klubów jak Sociedade Esportiva Palmeiras czy Austin FC. Aktualny kontrakt zawodnika z zespołem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość Casemiro jest natomiast szacowana na około osiem milionów euro.