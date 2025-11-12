Rooney rozlicza Manchester United. „Naprawa tych błędów zajmie lata”

Wayne Rooney ostatnio nie szczędzi krytycznych słów w kierunku Manchesteru United. Tym razem były reprezentant Anglii w mocnych słowach wypowiedział się na temat polityki klubu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney mocno o Manchesterze United

Wayne Rooney to były reprezentant Anglii i zawodnik między innymi takich ekip jak Manchester United czy Everton. Ostatnio natomiast 40-latek w mediach słynie z krytycznych opinii pod adresem klubu z Old Trafford.

– Polityka transferowa Manchesteru United do zeszłego lata była fatalna. Po prostu podpisywali kontrakty z wielkimi nazwiskami. Spójrzcie na Romelu Lukaku, Zlatana Ibrahimovicia, Paula Pogbę. To dobrzy piłkarze, ale klub po prostu ściągał gwiazdy i wydawał na nie ogromne sumy. Naprawa tych błędów zajmie trochę czasu – powiedział Rooney cytowany przez Goal.com.

Czerwone Diabły, mimo że na początku sezonu nie rozpieszczały swoich kibiców grą, w ostatnich tygodniach notują znacznie lepsze wyniki. Manchester United aktualnie legitymuje się bilansem 18 punktów, plasując się na siódmej pozycji w tabeli Premier League. Do lidera Arsenalu traci osiem oczek. Po przerwie reprezentacyjnej ekipa z Old Trafford wróci do gry 24 listopada.

W ramach 12. kolejki ligi angielskiej Man Utd zmierzy się z Evertonem. Będzie to trzecie starcie obu drużyn w tym roku. W dwóch poprzednich spotkaniach padły remisy 2:2. Czerwone Diabły po raz ostatni pokonały The Toffees w grudniu 2024 roku. Wówczas na własnym stadionie wygrały aż 4:0.

Do najbliższej ligowej potyczki Manchester United przystąpi, mogąc pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami.

Czytaj więcej: Barcelona szykuje bombę transferową! Następca Lewandowskiego już na radarze