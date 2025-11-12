Barcelona szykuje bombę transferową! Następca Lewandowskiego już na radarze

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona chce pozyskać Harry’ego Kane’a

FC Barcelona obecnie w ofensywie może liczyć na takich graczy jak Robert Lewandowski, Raphinha, Marcus Rashford czy Lamine Yamal. W każdym razie nie można mieć pewności, czy reprezentant Polski zostanie w klubie z La Liga na kampanię 2026/2027. Tymczasem interesujące wieści przekazał „The Guardian”.

Źródło przekonuje, że na celowniku Katalończyków znajduje się Harry Kane. Angielski napastnik ma być uważany za priorytet, jeśli chodzi o wzmocnienie ataku. Szczególnie w przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba znalezienia następcy Lewandowskiego.

Jasne jest jednak, że ewentualny transfer z udziałem Kane’a będzie dużym wyzwaniem dla Barcy. W kontrakcie piłkarza z Bayernem Monachium wpisana jest klauzula odstępnego wynosząca 65 milionów euro.

W tym sezonie Kane prezentuje bardzo dobrą dyspozycję w ekipie z Bundesligi. Zawodnik wystąpił jak dotąd w 17 spotkaniach, w których zdobył 23 bramki. Ponadto zaliczył trzy kluczowe podania. Aktualny kontrakt napastnika z klubem z Allianz Arena obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Kane trafił do ekipy z Monachium w sierpniu 2023 roku, kosztując wówczas 95 milionów euro. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma także takie kluby jak Tottenham Hotspur, Coventry City czy Norwich City. Kane to 110-krotny reprezentant Anglii. W drużynie narodowej strzelił 76 goli.

