Manchester United przegrał w derbach. Amorim stanowczo o przyszłości

Manchester United przegrał w derbach z Manchesterem City (0:3). Ruben Amorim na konferencji prasowej odniósł się do tematu przyszłości oraz systemu gry. Portugalczyk nie zamierza nic zmieniać w stylu gry Czerwonych Diabłów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim użył odważnych słów: Jeśli nie, musicie zmienić trenera

Manchester United od wielu lat pogrążony jest w kryzysie. Sytuacja miała ulec zmianie pod koniec ubiegłego roku, gdy stery w klubie przejął Ruben Amorim. Za kadencji Portugalczyka drużyna miała wrócić do walki o najwyższe cele, ale rzeczywistość okazała się inna. Czerwone Diabły nie awansowały nawet do europejskich pucharów, a start w Premier League znowu im nie wyszedł.

W niedzielę przegrali prestiżowe starcie z odwiecznym rywalem. Na Etihad Stadium górą był Manchester City, wygrywając (3:0). Była to 16. porażka Manchesteru United w lidze pod wodzą Rubena Amorima. W 31 meczach odniósł zaledwie 8 zwycięstw i 7 razy zremisował.

Na konferencji prasowej Amorim został zapytany o wyniki zespołu, a także filozofię gry. 40-latek stanowczo stwierdził, że nic nie zmieni w swoim podejściu do taktyki, dopóki nie uzna tego za konieczne. Uznał, że jeśli ktoś się z nim nie zgadza, to potrzebna będzie zmiana trenera. Ponadto zapewnił kibiców, że wszystko, co robi, uważa za najlepsze dla Manchesteru United.

– To nie jest rekord, jaki powinien mieć Manchester United. Jest wiele rzeczy, o których nie macie pojęcia, a wydarzyły się w ostatnich miesiącach, ale to akceptuję. Ja się nie zmienię. Kiedy będę chciał zmienić swoją filozofię, wtedy to zrobię. Jeśli nie, musicie zmienić trenera. Będziemy o tym mówić po każdym meczu, po każdym przegranym meczu: ‘Nie wierzę w to, w ten system’ czy cokolwiek innego. Gram po swojemu i będę tak grał, dopóki sam nie zdecyduję, aby to zmienić – powiedział Ruben Amorim na konferencji.

– Moje przesłanie jest takie, że dam z siebie wszystko. Zrobię wszystko, zawsze myśląc o tym, co jest najlepsze dla klubu. To zawsze było moje przesłanie. A reszta — to już nie moja decyzja. Dopóki tu jestem, będę dawał z siebie maksimum. Naprawdę chcę wygrywać mecze, więc cierpię bardziej niż oni – dodał menadżer Manchesteru United.