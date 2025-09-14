Manchester United przegrał w derbach. Amorim stanowczo o przyszłości

21:52, 14. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  manutd.com

Manchester United przegrał w derbach z Manchesterem City (0:3). Ruben Amorim na konferencji prasowej odniósł się do tematu przyszłości oraz systemu gry. Portugalczyk nie zamierza nic zmieniać w stylu gry Czerwonych Diabłów.

Ruben Amorim
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim użył odważnych słów: Jeśli nie, musicie zmienić trenera

Manchester United od wielu lat pogrążony jest w kryzysie. Sytuacja miała ulec zmianie pod koniec ubiegłego roku, gdy stery w klubie przejął Ruben Amorim. Za kadencji Portugalczyka drużyna miała wrócić do walki o najwyższe cele, ale rzeczywistość okazała się inna. Czerwone Diabły nie awansowały nawet do europejskich pucharów, a start w Premier League znowu im nie wyszedł.

W niedzielę przegrali prestiżowe starcie z odwiecznym rywalem. Na Etihad Stadium górą był Manchester City, wygrywając (3:0). Była to 16. porażka Manchesteru United w lidze pod wodzą Rubena Amorima. W 31 meczach odniósł zaledwie 8 zwycięstw i 7 razy zremisował.

Na konferencji prasowej Amorim został zapytany o wyniki zespołu, a także filozofię gry. 40-latek stanowczo stwierdził, że nic nie zmieni w swoim podejściu do taktyki, dopóki nie uzna tego za konieczne. Uznał, że jeśli ktoś się z nim nie zgadza, to potrzebna będzie zmiana trenera. Ponadto zapewnił kibiców, że wszystko, co robi, uważa za najlepsze dla Manchesteru United.

To nie jest rekord, jaki powinien mieć Manchester United. Jest wiele rzeczy, o których nie macie pojęcia, a wydarzyły się w ostatnich miesiącach, ale to akceptuję. Ja się nie zmienię. Kiedy będę chciał zmienić swoją filozofię, wtedy to zrobię. Jeśli nie, musicie zmienić trenera. Będziemy o tym mówić po każdym meczu, po każdym przegranym meczu: ‘Nie wierzę w to, w ten system’ czy cokolwiek innego. Gram po swojemu i będę tak grał, dopóki sam nie zdecyduję, aby to zmienić – powiedział Ruben Amorim na konferencji.

Moje przesłanie jest takie, że dam z siebie wszystko. Zrobię wszystko, zawsze myśląc o tym, co jest najlepsze dla klubu. To zawsze było moje przesłanie. A reszta — to już nie moja decyzja. Dopóki tu jestem, będę dawał z siebie maksimum. Naprawdę chcę wygrywać mecze, więc cierpię bardziej niż oni – dodał menadżer Manchesteru United.

