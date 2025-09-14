Manchester City pokazał moc w derbach! Totalna dominacja [WIDEO]

19:25, 14. września 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Manchester City i Manchester United mierzyły się w niedzielnym hicie Premier League. Trzy punkty ostatecznie zostały na Etihad Stadium. Ekipa Pepa Guardioli zwyciężyła rezultatem 3:0.

Piłkarze Manchesteru City
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City pokonuje Manchester United

Na niedzielę został zaplanowany hit Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmował Manchester United. Niewątpliwie te spotkania derbowe przyciągają uwagę sporej liczby kibiców. Drużyny jednak nie weszły jednak dobrze w sezon. Przed spotkaniem zespoły zajmowały odległe lokaty w tabeli, a ich boiskowa postawa pozostawiała wiele do życzenia.

Rywalizacja na Etihad Stadium od pierwszych minut była wyrównana. Zarówno Manchester City jak i Manchester United tworzyli akcje bramkowe. Jednak z biegiem czasu to gospodarze zaczęli przeważać. Od 18. minuty podopieczni byli już na prowadzeniu, po tym jak do siatki trafił Phil Foden. Było to też jedyne trafienie w pierwszej odsłonie. The Citizens zatem schodzili na przerwę w dobrych nastrojach.

Po przerwie gra nie uległa zmianie. Już w 53. minucie Manchester City mógł się cieszyć z dwubramkowej przewagi. Na listę strzelców wpisał się bowiem Erling Haaland.

Reprezentant Norwegii kwadrans później podwyższył rezultat. Napastnik wykorzystał fatalny błąd defensywy Manchesteru United i znalazł się sam na sam z Altayem Bayindirem. 25-latek nie miał problemu z pokonaniem Turka.

W kolejnych minutach gospodarze mieli swoje kolejne okazje do strzelenia goli. Wynik jednak nie uległ zmianie. Rywalizacja na Etihad Stadium zakończyła się zasłużonym triumfem gospodarzy.

Manchester City już w czwartek zagra z SSC Napoli w Lidze Mistrzów. Manchester United natomiast w przyszłą sobotę zmierzy się na Old Trafford z Chelsea.

Manchester City – Manchester United 3:0

Foden (18′), Haaland (53′, 68′)

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Manchesteru United i Ruben Amorim
Manchester United notuje beznadziejny start. Tak źle nie było od ponad 30 lat
Florentino Perez
Real Madryt marzy o tym zawodniku. To byłby hit transferowy
Ruben Amorim
Amorim porównany do Guardioli. Jednoznaczna reakcja