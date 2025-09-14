Manchester City i Manchester United mierzyły się w niedzielnym hicie Premier League. Trzy punkty ostatecznie zostały na Etihad Stadium. Ekipa Pepa Guardioli zwyciężyła rezultatem 3:0.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City pokonuje Manchester United

Na niedzielę został zaplanowany hit Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmował Manchester United. Niewątpliwie te spotkania derbowe przyciągają uwagę sporej liczby kibiców. Drużyny jednak nie weszły jednak dobrze w sezon. Przed spotkaniem zespoły zajmowały odległe lokaty w tabeli, a ich boiskowa postawa pozostawiała wiele do życzenia.

Rywalizacja na Etihad Stadium od pierwszych minut była wyrównana. Zarówno Manchester City jak i Manchester United tworzyli akcje bramkowe. Jednak z biegiem czasu to gospodarze zaczęli przeważać. Od 18. minuty podopieczni byli już na prowadzeniu, po tym jak do siatki trafił Phil Foden. Było to też jedyne trafienie w pierwszej odsłonie. The Citizens zatem schodzili na przerwę w dobrych nastrojach.

𝗣𝗛𝗜𝗟 𝗙𝗢𝗗𝗘𝗘𝗘𝗡! 😲



City prowadzi w derbach Manchesteru! 🔵



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTkp1E pic.twitter.com/062uu9wsRs — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025

Po przerwie gra nie uległa zmianie. Już w 53. minucie Manchester City mógł się cieszyć z dwubramkowej przewagi. Na listę strzelców wpisał się bowiem Erling Haaland.

𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡𝗗! 👌



Drugi gol City, druga asysta Doku! 🔝



📺 Transmisja derbów Manchesteru w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTkp1E pic.twitter.com/V7DdeSNu2Q — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025

Reprezentant Norwegii kwadrans później podwyższył rezultat. Napastnik wykorzystał fatalny błąd defensywy Manchesteru United i znalazł się sam na sam z Altayem Bayindirem. 25-latek nie miał problemu z pokonaniem Turka.

𝗞𝗔𝗧𝗔𝗦𝗧𝗥𝗢𝗙𝗔 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗! 👹👹



Manchester City prowadzi już 3:0! ⚽⚽⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTkp1E pic.twitter.com/kcfFhXDcWo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 14, 2025

W kolejnych minutach gospodarze mieli swoje kolejne okazje do strzelenia goli. Wynik jednak nie uległ zmianie. Rywalizacja na Etihad Stadium zakończyła się zasłużonym triumfem gospodarzy.

Manchester City już w czwartek zagra z SSC Napoli w Lidze Mistrzów. Manchester United natomiast w przyszłą sobotę zmierzy się na Old Trafford z Chelsea.

Manchester City – Manchester United 3:0

Foden (18′), Haaland (53′, 68′)