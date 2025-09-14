Manchester City pokonuje Manchester United
Na niedzielę został zaplanowany hit Premier League. A w nim Manchester City przed własną publicznością podejmował Manchester United. Niewątpliwie te spotkania derbowe przyciągają uwagę sporej liczby kibiców. Drużyny jednak nie weszły jednak dobrze w sezon. Przed spotkaniem zespoły zajmowały odległe lokaty w tabeli, a ich boiskowa postawa pozostawiała wiele do życzenia.
Rywalizacja na Etihad Stadium od pierwszych minut była wyrównana. Zarówno Manchester City jak i Manchester United tworzyli akcje bramkowe. Jednak z biegiem czasu to gospodarze zaczęli przeważać. Od 18. minuty podopieczni byli już na prowadzeniu, po tym jak do siatki trafił Phil Foden. Było to też jedyne trafienie w pierwszej odsłonie. The Citizens zatem schodzili na przerwę w dobrych nastrojach.
Po przerwie gra nie uległa zmianie. Już w 53. minucie Manchester City mógł się cieszyć z dwubramkowej przewagi. Na listę strzelców wpisał się bowiem Erling Haaland.
Reprezentant Norwegii kwadrans później podwyższył rezultat. Napastnik wykorzystał fatalny błąd defensywy Manchesteru United i znalazł się sam na sam z Altayem Bayindirem. 25-latek nie miał problemu z pokonaniem Turka.
W kolejnych minutach gospodarze mieli swoje kolejne okazje do strzelenia goli. Wynik jednak nie uległ zmianie. Rywalizacja na Etihad Stadium zakończyła się zasłużonym triumfem gospodarzy.
Manchester City już w czwartek zagra z SSC Napoli w Lidze Mistrzów. Manchester United natomiast w przyszłą sobotę zmierzy się na Old Trafford z Chelsea.
Manchester City – Manchester United 3:0
Foden (18′), Haaland (53′, 68′)