Manchester United zamierza wybudować nowy stadion, który zastąpi Old Trafford. Klub w oficjalnym oświadczeniu poinformował o wykonaniu kolejnego kroku w tej kwestii.

Peter Barritt/ Alamy Na zdjęciu: Old Trafford

Manchester United coraz bliżej rozpoczęcia budowy nowego stadionu

Stadion Old Trafford powstał w w 1910 roku. W 2006 roku dokonano ostatecznej przebudowy, dzięki której pojemność została zwiększona do 76300 widzów. Teatr Marzeń wymaga kolejnych remontów, jednak zakres i koszt prac przekraczają ich opłacalność. Manchester United jest świadomy konieczności budowy nowego obiektu.

Decyzja już została podjęta – Czerwone Diabły będą miały nowy dom. Klub właśnie wykonał ważny krok w kierunku realizacji tego planu, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie:

– Klub Manchester United pozyskał większość gruntów niezbędnych do budowy nowego stadionu na 100 000 miejsc, co stanowi ważny kamień milowy w długoterminowej wizji przekształcenia okolicy Old Trafford.

Nowy stadion, który stanie się największą areną sportową w Wielkiej Brytanii, będzie motorem napędowym rewitalizacji okolicznej dzielnicy, przyczyniając się do stworzenia jednego z najbardziej dynamicznych i znaczących na skalę globalną ośrodków sportowo-rozrywkowych na świecie.

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– Klub nabył działkę o powierzchni 25 akrów, położoną około 350 m na północny zachód od obecnego stadionu, od firmy Indurent – wiodącego dostawcy powierzchni przemysłowych i spółki należącej do portfela Blackstone. Klub United będzie bezpośrednio współpracował z przedsiębiorstwami, na które wpływ będą miały te plany, aby wspierać je w okresie przejściowym – czytamy na stronie klubu z Manchesteru.