Nieoczywisty bohater Manchesteru United! Cudowny gol na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United lepszy od Newcastle United

W piątkowy wieczór doszło do interesującego spotkania w ramach 18. kolejki Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmował Newcastle United. Mecz na Old Trafford był dobrą okazją zarówno dla jednych jak i drugich. Czerwone Diabły i podopieczni Eddiego Howe’a nie mają za sobą specjalnie udanego okresu, jeśli chodzi o punktację. Teraz obie drużyny liczyły na komplet punktów i powrót na odpowiednie tory.

Od pierwszych minut na Old Trafford gra toczyła się w szybkim i wyrównanym tempie. Z biegiem czasu jednak, to podopieczni Rubena Amorima zaczęli przejmować inicjatywę. W 24. minuty Manchester United dopiął swego, wychodząc na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Patrick Dorgu, który uderzeniem z powietrza pokazał Aarona Ramsdale’a. Trafienie Duńczyka było jedno tego typu akcentem w pierwszej połowie. Czerwone Diabły miały swoje szanse, ale na przerwę schodzili tylko z jednobramkową przewagą.

Od początku drugiej połowy przebudzili się piłkarze Newcastle United. Sroki ewidentnie przejęły kontrole nad meczem, ale tego dnia Manchester United był świetnie dysponowany w defensywie. Goście tworzyli sobie okazje, ale finalnie nie zdołali odwrócić losów meczu. Trzy punkty zostały zatem na Old Trafford, a bohaterem Czerwonych Diabłów został Patrick Dorgu.

Manchester United w następnym ligowym meczu zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Newcastle United natomiast podejmie Burnley.

Manchester United – Newcastle United 1:0

Dorgu (24′)