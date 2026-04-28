Tajemnicza misja Arsenalu. Berta widziany na hitowym meczu

Arsenal ma plan, aby latem pozyskać nowego zawodnika. Ciekawe informacje przekazało internetowe wydanie dziennika "AS", wskazując konkretnego kandydata do gry w londyńskiej ekipie.

Arsenal ruszył po Victora Osimhena

Arsenal w tym sezonie wciąż rywalizuje o mistrzostwo Premier League z Manchesterem City. Tymczasem sternicy klubu z Etihad Stadium myślami są już przy zbliżającym się oknie transferowym. Ciekawe wieści na ten temat przekazał „AS”.

Źródło podaje, że londyński klub od dłuższego czasu analizuje możliwość sprowadzenia Victora Osimhena. Nigeryjczyk pozostaje jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku. Piłkarz imponuje skutecznością oraz fizycznością, co idealnie wpisuje się w profil napastnika, jakiego poszukuje pion sportowy Arsenalu.

Dyrektor sportowy ekipy z ligi angielskiej Andrea Berta miał pojawić się już na trybunach stadionu Galatasaray przy okazji starcia z Fenerbahce specjalnie po to, by osobiście przyjrzeć się występowi 26-latka w jednym z najważniejszych spotkań ligi tureckiej. Jak podaje „AS”, obecność przedstawiciela Arsenalu nie była przypadkowa, a klub intensyfikuje działania scoutingowe w kontekście letniego okna transferowego.

Osimhen, przebywający na wypożyczeniu z w tureckiej ekipie z SSC Napoli, pozostaje w centrum uwagi kilku europejskich gigantów Arsenal ma jednak traktować go jako jeden z priorytetowych celów. Władze klubu chcą wzmocnić ofensywę zawodnikiem gwarantującym regularne bramki na najwyższym poziomie.

Transfer nie będzie jednak prosty. Włoski klub oczekuje wysokiej kwoty odstępnego, a konkurencja ze strony innych klubów może dodatkowo podbić cenę. Mimo to przedstawiciel Premier League ma być gotowy do poważnych rozmów po zakończeniu sezonu.

Klub z Londynu rozważa również alternatywne opcje w przypadku niepowodzenia negocjacji. Osimhen pozostaje w każdym razie na szczycie listy życzeń.