Manchester United ostatnio lekko odżył pod wodzą Rubena Amorima. Nani natomiast w jednej z wypowiedzi dla mediów opowiedział o szansach Czerwonych Diabłów na mistrzostwo Anglii.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Nani ocenił szanse Manchesteru United na mistrzostwo Premier League

Manchester United po rozegraniu dziewięciu kolejek Premier League ma na swoim koncie 16 punktów. Dokładnie takim samym bilansem punktowym legitymuje się Manchester City. Do lidera rozgrywek, Arsenalu, drużyny tracą sześć punktów. Tymczasem ostatnio ciekawymi przemyśleniami podzielił się były zawodnik ekipy z Old Trafford.

– Man Utd może wygrać mistrzostwo. Dlaczego nie? Budują silny zespół i starają się wrócić do prawdziwej rywalizacji z drużynami, które zawsze są na szczycie tabeli, czyli Arsenalem, Liverpoolem, Chelsea czy Man City. Teraz też są w czołówce. Mają szansę. Jeśli wygrają kilka kolejnych meczów, wszystko może się zmienić. Nigdy nic nie wiadomo. Jeśli nie w tym roku, to może nabiorą pewności siebie w przyszłym. Cóż, zobaczymy – powiedział Nani w ekskluzywnej rozmowie z Covers.com cytowanej przez Goal.com.

– Jak już mówiłem, klub i zawodnicy potrzebują czasu, ponieważ znamy ich historię. Nikomu nie jest łatwo po prostu przyjść i kontynuować tę tradycję. Wiemy, że klub przechodzi duże zmiany, z wieloma nowymi zawodnikami, nowym trenerem, nowym personelem i wszyscy muszą zrozumieć, jak wspaniały jest ten klub i jego historia – zaznaczył Portugalczyk.

Nani pozwolił sobie też na konkretny komentarz na temat obecnego menedżera Czerwonych Diabłów.

– Ruben Amorim radzi sobie dobrze. To świetny trener. Mamy w drużynie wielu utalentowanych zawodników, więc potrzebują tylko trochę więcej czasu, aby naprawdę zaadaptować się do ligi, a potem zobaczymy, jak się zgrają i jak będą się prezentować w każdym meczu. Jesteśmy teraz w dobrej sytuacji, w dobrym otoczeniu. Wygraliśmy trzy mecze i wierzę, że wygramy czwarty w następnym. Mamy szansę zbudować silniejszy zespół – przekonywał Nani.

Ekipa z Old Trafford w sobotę rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Nottingham Forest. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00.

