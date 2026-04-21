Flick wypalił ws. transferu napastnika. To wiele mówi o przyszłości Lewandowskiego

15:12, 21. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Źródło: BarcaInfo

Barcelona tego lata sprowadzi najpewniej nowego napastnika, a to oznaczać może odejście Roberta Lewandowskiego. W pewien sposób potwierdził to Hansi Flick na konferencji prasowej.

Hansi Flick
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick powiedział o pomysłach na nowego napastnika

Barcelona jest w tym sezonie na ostatniej prostej do wygrania mistrzostwa Hiszpanii. Dla Dumy Katalonii byłoby to drugie zwycięstwo z rzędu w tych rozgrywkach, co z pewnością jest sporym sukcesem, szczególnie w kontekście wciąż sporych problemów finansowych klubu. To właśnie one mogą storpedować ambitne plany władz na letnie okienko transferowe. Wiadomo bowiem, że potrzeb jest sporo, a możliwości pozwalają na niewiele.

Jednym z kluczowych aspektów jest przyszłość Roberta Lewandowskiego w drużynie. Obecna umowa Polaka wygasa wraz z końcem czerwca, ale część najnowszych informacji medialnych mówi jasno: napastnik odejdzie z Barcelony latem. Dlatego też Blaugrana musi szukać nowych opcji. Tych na rynku także pojawia się wiele, ale o planach nie chciał szczegółowo mówić Hansi Flick. Niemiec jednak swoimi słowami na konferencji prasowej jasno dał do zrozumienia, że sprowadzenie nowej dziewiątki jest planowane, a to może być jednoznaczne z odejściem Lewandowskiego.

To nie jest odpowiedni moment, żeby o tym rozmawiać. Mamy już pewne jasne pomysły, ale to nie jest właściwy moment – powiedział Hansi Flick na konferencji prasowej cytowany przez serwis „BarcaInfo”.

