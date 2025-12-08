Manchester United demoluje outsidera. Kuriozalny gol [WIDEO]

23:08, 8. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Manchester United otworzył wynik pojedynku z Wolverhampton kuriozalnym golem, a przed przerwą stracił prowadzenie prze fatalną postawę w defensywie. Po zmianie stron Czerwone Diabły podkręciły tempo.

Wolverhampton - Manchester United
Obserwuj nas w
PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Wolverhampton - Manchester United

Manchester United rozbił Wilki

Gra w kratkę? Trudno o lepsze określenie postawy podopiecznych Rubena Amorima. Manchester United po zwycięstwach z Sunderlandem, Liverpoolem i Brightonem nie wygrał żadnego z trzech kolejnych meczów. Następnie Czerwone Diabły pokonały Crystal Palace i zremisowały z West Hamem. Triumf w pojedynku z Wolverhampton, czyli najgorszą ekipą w stawce, był koniecznością.

W 25. minucie Bruno Fernandes pokonał Sama Johnstone’a i dał gościom prowadzenie w rywalizacji na Molineux. To, w w jaki sposób padła pierwsza bramka dla United, zostanie zapamiętane na długo.

Gospodarze odpowiedzieli tuż przed przerwą. Do wyrównania doprowadził Jean-Ricner Bellegarde, który wykorzystał fatalną postawę defensywy rywali. Sam Lammens po raz kolejny nie mógł cieszyć się z czystego konta.

Po zmianie stron Manchester United podkręcił tempo, natomiast Wilki… po prostu zrezygnowały z walki. W 51. minucie Diogo Dalot dograł do Bryana Mbeumo, a ten zamknął kontratak strzałem do pustej bramki. Jedenaście minut później Bruno Fernandes posłał kapitalne podanie do Masona Mounta, a ten uderzeniem bez przyjęcia pokonał Johnstone’a.

Wynik ustalił kapitan Czerwonych Diabłów. W 82. minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką przez Yersona Mosquerę, a Bruno Fernandes nie pomylił się z 11. metra. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii wygrali 4:1 i z dorobkiem 25 punktów zajmują 6. miejsce w tabeli Premier League. Natomiast Wolverhampton ma na koncie tylko dwa oczka i plasuje się na ostatniej lokacie.

Wolverhampton – Manchester United 1:4 (1:1)

Bellegarde 45+2′ – Bruno Fernandes 25′, 82′, Mbeumo 51′, Mount 62′

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Czarne chmury nad Amorimem! Manchester United wytypował następcę
Ruben Amorim
Manchester United może być spokojny. Cel transferowy gotowy na przyjście
Massimiliano Allegri
Milan i Juventus w grze. Piłkarz Man United chce wrócić do Włoch