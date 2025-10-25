Ruben Amorim zareagował na słowa Slota. Jasny przekaz przed meczem z Brighton

Manchester United w sobotni wieczór zmierzy się w meczu dziewiątej kolejki Premier League z Brighton. Tymczasem przed tym starciem ciekawym komentarzem podzielił się Ruben Amorim.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o słowach Arne Slota

Manchester United może pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Ekipa z Old Trafford ostatnio pokonała Liverpool, co Arne Slot skomentował słowami, że Man Utd wyróżnia się jedynie grą niskim blokiem i długimi podaniami. Ruben Amorim zareagował na te słowa.

– Nie obchodzi mnie, co mówi Slot ani co ludzie mówią o naszej drużynie. Mogę obejrzeć mecz i stwierdzić, że możemy grać lepiej i musimy grać lepiej w przyszłości, ale czasami trzeba dostosować się do gry. Dlatego nie potrzebuję, żeby ktoś oceniał moją drużynę – powiedział menedżer Czerwonych Diabłów – cytowany przez „The Guardian”.

– Mogę ocenić grę mojego zespołu i jest dla mnie jasne, że musimy lepiej grać piłką. Postaramy się to zrobić w nadchodzącym meczu – dodał Amorim.

Man Utd w roli gospodarza może pochwalić się passą trzech kolejnych zwycięstw. Czerwone Diabły na własnym stadionie pokonały kolejno Burnley (3:1), Chelsea (2:1) oraz Sunderland (2:0).

Portugalski trener trafił do angielskiego klubu w listopadzie minionego roku. Jak dotąd Ruben Amorim prowadził Manchester United w 51 spotkaniach, notując bilans na poziomie 1,41 punktu na mecz. Portugalczyk zaliczył 21 zwycięstw, tyle samo porażek, a dziewięć meczów jego drużyna zremisowała.

Aktualny kontrakt szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

