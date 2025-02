Manchester United traci gwiazdę. To koniec sezonu dla zawodnika

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amad Diallo wypada na trzy miesiące

Manchester United w obecnym sezonie przeżywa poważny kryzys. Ruben Amorim zastąpił Erika ten Haga na stanowisku menedżera i nie odmienił losów zespołu. Czerwone Diabły obecnie zajmują odległe 13. miejsce w tabeli Premier League. Dodatkowo lista kontuzjowanych zawodników jest coraz dłuższa. Na ten moment z urazami zmagają się m.in. Lisandro Martinez, Manuel Ugarte, Luke Shaw czy też Kobbie Mainoo.

Amorim stracił kolejnego zawodnika. Amad Diallo nie zagra już w tym sezonie z powodu kontuzji stawu skokowego. Według informacji podanych przez Chrisa Wheelera, 21-letni skrzydłowy doznał urazu na początku tygodnia, a jego przerwa od gry potrwa co najmniej trzy miesiące. To oznacza, że nie zdąży wrócić do pełni sił przed zakończeniem rozgrywek.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dla Manchesteru United to poważny cios, zwłaszcza że drużyna wciąż walczy o poprawę swojej pozycji w lidze. Diallo błyszczał w obecnym sezonie. 22-letni Iworyjczyk rozegrał 36 meczów na wszystkich frontach. Skrzydłowy strzelił dziewięć goli i dołożył siedem asyst. Niedawno przedłużył kontrakt na Old Trafford do 30 czerwca 2030 roku. Diallo trafił do 20-krotnych mistrzów Anglii w 2021 roku z Atalanty Bergamo za 21 mln euro.