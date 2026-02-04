Man City wybrał następcę Guardioli. W grze legenda klubu

07:26, 4. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fotball Insider

Manchester City rozpoczął planowanie scenariusza po Pepie Guardioli. Według "Football Insider", Vincent Kompany wyrasta na głównego faworyta do objęcia stanowiska menedżera The Citizens.

Pep Guardiola
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Vincent Kompany na czele listy życzeń Manchesteru City

Manchester City obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League. W ostatnim ligowym spotkaniu Obywatele zremisowali na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur (2:2), mimo że do przerwy prowadzili różnicą dwóch bramek. Drużyna Pepa Guardioli wciąż pozostaje w walce o mistrzostwo, a sam szkoleniowiec niezmiennie twardą ręką zarządza zespołem na Etihad Stadium.

Wszystko wskazuje na to, że 55-letni Hiszpan wypełni obowiązujący do czerwca 2027 roku kontrakt. Guardiola dołączył do Manchesteru City w 2016 roku z Bayernu Monachium. Władze klubu już teraz przygotowują się na ewentualne rozstanie z utytułowanym menedżerem.

Jak informuje „Football Insider”, Vincent Kompany może w przyszłości podążyć podobną drogą jak Guardiola, a Manchester City rozpoczął planowanie scenariusza po możliwym odejściu Hiszpana. Belg obecnie prowadzi Bayern, a jego pozyskanie z Allianz Areny może okazać się niezwykle trudne. W trakcie swojej kariery piłkarskiej rozegrał ponad 350 spotkań w barwach The Citizens i był filarem zespołu, który sięgał po liczne trofea.

W swoim pierwszym sezonie w Niemczech Kompany sięgnął po mistrzostwo 1. Bundesligi – trofeum, które w Monachium jest absolutnym minimum. W gronie potencjalnych następców Guardioli pojawiało się również nazwisko Enzo Mareski, byłego asystenta Hiszpana w Manchesterze City. Zainteresowanie czołowych klubów Premier League ma także budzić Xabi Alonso, który niedawno opuścił Real Madryt.

POLECAMY TAKŻE

Pep Guardiola
Guardiola zgodzi się na sprzedaż Rodriego, ale prosi o gwiazdę Realu
Sandro Tonali
Sandro Tonali może przebierać w ofertach. Nie tylko Arsenal
Josep Guardiola
Guardiola odejdzie z Man City? Lista kandydatów na następcę już gotowa