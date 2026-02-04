Man City wybrał następcę Guardioli. W grze legenda klubu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Vincent Kompany na czele listy życzeń Manchesteru City

Manchester City obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli Premier League. W ostatnim ligowym spotkaniu Obywatele zremisowali na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur (2:2), mimo że do przerwy prowadzili różnicą dwóch bramek. Drużyna Pepa Guardioli wciąż pozostaje w walce o mistrzostwo, a sam szkoleniowiec niezmiennie twardą ręką zarządza zespołem na Etihad Stadium.

Wszystko wskazuje na to, że 55-letni Hiszpan wypełni obowiązujący do czerwca 2027 roku kontrakt. Guardiola dołączył do Manchesteru City w 2016 roku z Bayernu Monachium. Władze klubu już teraz przygotowują się na ewentualne rozstanie z utytułowanym menedżerem.

Jak informuje „Football Insider”, Vincent Kompany może w przyszłości podążyć podobną drogą jak Guardiola, a Manchester City rozpoczął planowanie scenariusza po możliwym odejściu Hiszpana. Belg obecnie prowadzi Bayern, a jego pozyskanie z Allianz Areny może okazać się niezwykle trudne. W trakcie swojej kariery piłkarskiej rozegrał ponad 350 spotkań w barwach The Citizens i był filarem zespołu, który sięgał po liczne trofea.

W swoim pierwszym sezonie w Niemczech Kompany sięgnął po mistrzostwo 1. Bundesligi – trofeum, które w Monachium jest absolutnym minimum. W gronie potencjalnych następców Guardioli pojawiało się również nazwisko Enzo Mareski, byłego asystenta Hiszpana w Manchesterze City. Zainteresowanie czołowych klubów Premier League ma także budzić Xabi Alonso, który niedawno opuścił Real Madryt.