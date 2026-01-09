Manchester City widzi w nim następcę Guardioli. Romano ujawnił nazwisko

Manchester City rozgląda się za następcą Pepa Guardioli. Jak donosi Fabrizio Romano dużym zainteresowaniem cieszy się Enzo Maresca. Ostatnio włoski taktyk został odrzucony przez Man United.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Enzo Maresca zwrócił na siebie uwagę Manchesteru City

Manchester City od prawie dziesięciu lat nie zmienił trenera. Nieprzerwanie od 2016 roku na ławce zasiada Pep Guardiola. Z Hiszpanem u steru Obywatele wygrali m.in. sześć razy Premier League, raz Ligę Mistrzów, a także dwa Puchary Anglii i cztery razy Carabao Cup. Ostatnie dni przyniosły jednak zaskakujące informacje, ponieważ niewykluczone, że po zakończeniu sezonu dojdzie do sporych zmian.

Guardiola, choć ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku, może opuścić Etihad Stadium. Co, jeśli tak się stanie? Manchester City rozgląda się za następcami i wytypował faworyta. Medialne doniesienia sugerują, że jest nim Enzo Maresca, były asystent 54-latka.

Fabrizio Romano potwierdził, że Man City poważnie interesuje się włoskim trenerem w kontekście zatrudnienia go w przyszłości. Warunkiem jest jednak wcześniejsze odejście Guardioli, który jak dotąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie następnej kampanii.

We włoskiej prasie pojawiły się plotki łączące Mareskę z innym klubem z Manchesteru, czyli United. Czerwone Diabły obecnie szukają trenera, ale były szkoleniowiec Chelsea nie jest brany pod uwagę w żadnym z dwóch procesów rekrutacyjnych. Zarząd z Old Trafford szuka menedżera tymczasowego na teraz oraz stałego od przyszłego sezonu.