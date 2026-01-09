Niebywałe, ile Guardiola wydał na transfery w Man City! Kosmiczna kwota

Guardiola wydał ponad 2 mld euro na transfery w Man City
Pep Guardiola w lipcu 2016 roku został zatrudniony w roli trenera Manchesteru City. Za sześć miesięcy będzie świętował dziesięciolecie w klubie. W tym czasie stworzył drużynę, która zdominowała Premier League, wygrywając aż sześć mistrzostw Anglii w ostatnich dziewięciu latach. Co więcej, na swoim koncie ma także upragiony triumf w Lidze Mistrzów oraz kilka krajowych pucharów.
Manchester City za kadencji Pepa Guardioli słynie z wydawania ogromnych kwot na transfery. W piątek (9 stycznia) klub ogłosił sfinalizowanie kolejnej transakcji. Nowym piłkarzem The Citiziens został Antoine Semenyo, który kosztował ok. 72 mln euro.
Przy okazji ogłoszenia dużego transferu wewnątrz Premier League, pojawiła się informacja o łącznej kwocie wydatków Guardioli na transfery. Okazuje się, że odkąd przejął stery w Manchesterze City, wydał na nowych zawodników ponad 2 miliardy euro. Jest pierwszym trenerem w historii, który przekroczył powyższy próg wydatków w jednym klubie. Należy dodać, że bilans transferowy za kadencji 54-latka wynosi ponad miliard euro na minusie. To i tak mniej niż wydatki netto Arsenalu czy Manchesteru United.
Bilans transferowy Man City za kadencji Pepa Guardioli od lipca 2016 roku:
Wydatki: 2,030,856,381 mld euro (71 zawodników pozyskanych, w tym 66 za opłatą)
Przychody: 926,268,000 mln euro (230 zawodników sprzedanych, w tym 60 za opłatą)
Bilans transferowy: w przybliżeniu -1,1 mld euro