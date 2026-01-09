Niebywałe, ile Guardiola wydał na transfery w Man City! Kosmiczna kwota

Pep Guardiola został pierwszym trenerem w historii, który wydał na transfery ponad 2 miliardy euro w jednym klubie. W Manchesterze City pracuje od lipca 2016 roku. Mimo to jego bilans wydatków netto wciąż jest niższy niż wydatki Arsenalu i Manchesteru United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola wydał ponad 2 mld euro na transfery w Man City

Pep Guardiola w lipcu 2016 roku został zatrudniony w roli trenera Manchesteru City. Za sześć miesięcy będzie świętował dziesięciolecie w klubie. W tym czasie stworzył drużynę, która zdominowała Premier League, wygrywając aż sześć mistrzostw Anglii w ostatnich dziewięciu latach. Co więcej, na swoim koncie ma także upragiony triumf w Lidze Mistrzów oraz kilka krajowych pucharów.

Manchester City za kadencji Pepa Guardioli słynie z wydawania ogromnych kwot na transfery. W piątek (9 stycznia) klub ogłosił sfinalizowanie kolejnej transakcji. Nowym piłkarzem The Citiziens został Antoine Semenyo, który kosztował ok. 72 mln euro.

Przy okazji ogłoszenia dużego transferu wewnątrz Premier League, pojawiła się informacja o łącznej kwocie wydatków Guardioli na transfery. Okazuje się, że odkąd przejął stery w Manchesterze City, wydał na nowych zawodników ponad 2 miliardy euro. Jest pierwszym trenerem w historii, który przekroczył powyższy próg wydatków w jednym klubie. Należy dodać, że bilans transferowy za kadencji 54-latka wynosi ponad miliard euro na minusie. To i tak mniej niż wydatki netto Arsenalu czy Manchesteru United.

🚨 After sealing the €72M signing of Antoine Semenyo, Pep Guardiola has become the first manager in history to surpass €2 BILLON in total transfer spending. 😳💰



Even so, Guardiola’s net spend of €1.1 BILLION since arriving at City in 2016 remains lower than both Manchester… pic.twitter.com/nIzSPTE7C7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 9, 2026

Bilans transferowy Man City za kadencji Pepa Guardioli od lipca 2016 roku:

Wydatki: 2,030,856,381 mld euro (71 zawodników pozyskanych, w tym 66 za opłatą)

Przychody: 926,268,000 mln euro (230 zawodników sprzedanych, w tym 60 za opłatą)

Bilans transferowy: w przybliżeniu -1,1 mld euro