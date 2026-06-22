Manchester City kupi trenera. Wielkie pieniądze za następcę Guardioli

17:47, 22. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Gianluca Di Marzio

Manchester City finalizuje negocjacje w sprawie zatrudnienia nowego szkoleniowca. Enzo Maresca przeniesie się na Etihad w ramach "transferu definitywnego", o czym informuje Gianluca Di Marzio.

John Stones i Pep Guardiola
Obserwuj nas w
News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: John Stones i Pep Guardiola

Manchester City z „definitywnym transferem” następcy Guardioli

Pep Guardiola po zakończonym sezonie opuścił Manchester City. Hiszpan spędził na Etihad dokładnie dziesięć lat. Obywatele już wybrali następcę 55-latka – będzie nim Enzo Maresca, który od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku był jego asystentem. Włoch w swoim CV ma samodzielną pracę w takich klubach, jak Parma, Leicester City i Chelsea.

Maresca w styczniu tego roku został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu The Blues, jednak nadal nie rozwiązano jego kontraktu. To oznacza, że Manchester musi zapłacić stołecznemu klubowi odszkodowanie za sprowadzenie 46-letniego szkoleniowca.

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Argentyny z Austrią! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gianluca Di Marzio ujawnia kwotę odstępnego – to aż 20 milionów euro. Właśnie tyle Obywatele muszą wydać, by włoski trener zameldował się na Etihad. Reporter Sky Sports zdradza, że były opiekun Lisów podpisze z City trzyletnią umowę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości