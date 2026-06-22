Manchester City finalizuje negocjacje w sprawie zatrudnienia nowego szkoleniowca. Enzo Maresca przeniesie się na Etihad w ramach "transferu definitywnego", o czym informuje Gianluca Di Marzio.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: John Stones i Pep Guardiola

Manchester City z „definitywnym transferem” następcy Guardioli

Pep Guardiola po zakończonym sezonie opuścił Manchester City. Hiszpan spędził na Etihad dokładnie dziesięć lat. Obywatele już wybrali następcę 55-latka – będzie nim Enzo Maresca, który od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku był jego asystentem. Włoch w swoim CV ma samodzielną pracę w takich klubach, jak Parma, Leicester City i Chelsea.

Maresca w styczniu tego roku został odsunięty od prowadzenia pierwszego zespołu The Blues, jednak nadal nie rozwiązano jego kontraktu. To oznacza, że Manchester musi zapłacić stołecznemu klubowi odszkodowanie za sprowadzenie 46-letniego szkoleniowca.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gianluca Di Marzio ujawnia kwotę odstępnego – to aż 20 milionów euro. Właśnie tyle Obywatele muszą wydać, by włoski trener zameldował się na Etihad. Reporter Sky Sports zdradza, że były opiekun Lisów podpisze z City trzyletnią umowę.