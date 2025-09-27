Manchester City zatrzyma kluczowego gracza? Zawodnik wiąże przyszłość na Etihad

Manchester City może spać spokojnie. John Stones wiąże przyszłość na Etihad Stadium. Angielski defensor jest gotowy podpisać z klubem nowy kontrakt - przekazuje "The Mirror".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: John Stones oraz Nathan Ake

John Stones chce zostać w Manchesterze City

Manchester City nie zaczął sezonu tak, jak sobie tego wyobrażał. Podopieczni Pepa Guardioli mają problem z ustabilizowaniem formy, przez co grają w kratkę. The Citizens będą mieli okazję już w najbliższą niedzielę poprawić swoją sytuację w tabeli. Tego dnia popularni Obywatele zmierzą się przed własną publicznością z Burnley.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje docierają do nas z obozu Manchesteru City. Otóż w szeregach zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę mogła pojawić się ulga. Serwis „The Mirror” zdradza, że John Stones wciąż wiąże swoją przyszłość na Etihad Stadium. Angielski defensor jest gotowy rozpocząć rozmowy z klubem w sprawie nowej umowy.

Tego lata pojawiło się sporo doniesień, że John Stones może opuścić Manchester City. Obecnie jednak sytuacja Anglika zdecydowanie inaczej. Kontrakt wychowanka Barnsley wygasa 30 czerwca 2026 roku. Zapewne między stronami wkrótce rozpoczną się rozmowy. Niewątpliwie klub nadal wiąże przyszłość z 31-latkiem.

John Stones reprezentuje barwy Manchesteru City od 2016 roku. Reprezentant Anglii dotychczas rozegrał 282 spotkania w koszulce The Citizens. W tym czasie 31-latek strzelił 19 goli oraz zaliczył dziewięć asyst.