fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Manchester United chce zabezpieczyć przyszłość swojej perełki

Kobbie Mainoo po sezonie miałby podpisać nową umowę

Klub rozmawia z piłkarzem na temat warunków współpracy

Mainoo zapracował na zaufanie. Man Utd chce budować na nim drużynę

Manchester United na początku sezonu miał dość duże problemy kadrowe w środku pola. Z powodu kontuzji z gry wypadli Casemiro oraz Mason Mount, zaś Christian Eriksen prezentował się znacznie poniżej wymaganego poziomu. Z braku laku Erik ten Hag postawił na Kobbiego Mainoo, przez lata uważanego za największy talent akademii klubu z Old Trafford.

Młodziutki pomocnik szybko udowodnił, że drzemie w nim olbrzymi potencjał, a obecnie jest absolutnie czołową postacią drugiej linii. Władze Manchesteru United podjęły już decyzję, że to na nim pragną budować tę formację w kolejnych latach. Klub jest zdeterminowany do tego stopnia, że rozpoczął już rozmowy w sprawie nowej umowy. Do jej podpisania powinno dojść natomiast najwcześniej po sezonie.

Mainoo oczywiście widzi swoją przyszłość na Old Trafford. Aktualnie zarabia 20 tysięcy funtów tygodniowo, co w obliczu wynagrodzeń innych piłkarzy wyjściowej jedenastki jest kwotą wręcz symboliczną. W ramach nowego kontraktu jego pensja zostałaby oczywiście poważnie zwiększona, konsekwentnie do roli w drużynie.

