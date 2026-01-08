Man Utd rusza po Luisa  Enrique. Trener stawia kluczowy warunek

Manchester United musi wybrać nowego menedżera i widzi w tej roli Luisa Enrique, donosi "Fichajes". Szkoleniowiec stawia Czerwonym Diabłom kluczowy warunek, który może przesądzić o losach negocjacji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique może zostać nowym trenerem Manchesteru United

Manchester United po rozstaniu z Rubenem Amorimem wciąż nie ma jasno wytyczonej drogi. Klub z Old Trafford planuje dokończyć sezon z trenerem tymczasowym, aby latem sięgnąć po nazwisko z absolutnego topu. Właśnie w tym kontekście coraz częściej pojawia się kandydatura Luisa Enrique.

Hiszpan osiągnął z Paris Saint Germain wszystko, co było możliwe. Zdominował krajowe rozgrywki i sięgnął po pierwszą w historii klubu Ligę Mistrzów. Pod jego wodzą Paryżanie zyskali wyraźną tożsamość, stabilność i mentalność zwycięzców. Projekt w stolicy Francji wydaje się kompletny.

To właśnie ten moment może skłaniać trenera do podjęcia nowego wyzwania. Luis Enrique od lat uchodzi za szkoleniowca, który nie lubi stagnacji. Po zdobyciu piłkarskiego szczytu naturalnie pojawia się potrzeba kolejnego impulsu i nowej motywacji. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że po sezonie zmieni otoczenie. Realnym kierunkiem wydaje się być właśnie Manchester United.

Czerwone Diabły oferują wyzwanie najwyższego kalibru. Klub od dawna próbuje odbudować swoją pozycję w Europie i wciąż szuka trenera z charyzmą oraz jasną wizją. Profil Hiszpana idealnie wpisuje się w te oczekiwania.

Kluczowym argumentem mają być jednak szerokie kompetencje sportowe. W Manchesterze gotowi są oddać trenerowi realny wpływ na kształt kadry i długofalowy projekt. Dla Luisa Enrique to warunek kluczowy, by podjąć się tak wymagającej misji.

Zobacz również: Flick podjął niespodziewaną decyzję dotyczącą Yamala. Teraz odpowiedział