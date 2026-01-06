Luis Enrique podjął sensacyjną decyzję. Szok w Paryżu

Luis Enrique nie przedłuży kontraktu z PSG, pomimo ogromnej oferty finansowej ze strony francuskiego klubu. 55-letni trener, który w ostatnim sezonie wygrał potrójną koronę, najbliższego lata chce podjąć się nowego wyzwania - donosi gazeta BILD.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique - trener PSG

Luis Enrique odmówił przedłużenia kontraktu z PSG

Luis Enrique już teraz zapisał się złotymi zgłoskami w historii Paris Saint-Germain. 55-letni szkoleniowiec objął stery nad paryskim klubem w lipcu 2023 roku i bardzo szybko osiągnął spektakularne sukcesy. W poprzednim sezonie poprowadził PSG do potrójnej korony, sięgając po mistrzostwo Ligue 1, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów.

Triumf w Champions League był pierwszym historycznym dla zespołu rozgrywającego domowe mecze na Parc des Princes. Ten sukces spełnił wieloletnie ambicje katarskich właścicieli. Nic więc dziwnego, że włodarze francuskiego giganta są niezwykle zadowoleni z pracy Hiszpana i chcieliby zatrzymać go na dłużej.

Działacze z Paryża zaproponowali Luisowi Enrique nową, lukratywną umowę, jednak – jak informuje niemiecka gazeta „BILD” – trener niespodziewanie ją odrzucił. 55-latek nie zamierza wiązać się z Paris Saint-Germain na kolejne lata, mimo niezwykle atrakcyjnych warunków finansowych oraz silnej pozycji w klubie.

Choć obecny kontrakt Luisa Enrique obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, wszystko wskazuje na to, że już latem może on poszukać nowego wyzwania. Trudno przewidzieć, gdzie trafi były opiekun Barcelony, Romy oraz reprezentacji Hiszpanii. Jego nazwisko z pewnością będzie jednak łączone z gigantami Premier League – takimi jak Liverpool, Manchester United czy Manchester City – gdzie nigdy dotąd nie miał okazji pracować.