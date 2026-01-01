Man Utd rozgląda się za wzmocnieniem. Padło konkretne nazwisko

Manchester United może spróbować pozyskać nowego napastnika. Sky Sports przekazało, że klub z Old Trafford może rozważyć pozyskanie jednego z graczy Crystal Palace.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jean-Philippe Mateta na celowniku Manchesteru United

Manchester United według najnowszych doniesień medialnych wykazuje zainteresowanie napastnikiem Crystal Palace. Konkretne wieści w tej sprawie przekazało Sky Sports.

Źródło podało, że klub z Old Trafford może ruszyć po Jeana-Philippe’a Matetę. Wszystko jest jednak uzależnione od tego, czy sternicy Orłów zdecydują się na sprzedaż piłkarza. Już latem minionego roku były konkretne kluby, które chciały wyłożyć na transakcję z udziałem zawodnika nawet 50 milionów funtów.

Mateta to trzykrotny reprezentant Francji, który trafił do ekipy z Selhurst Park w styczniu 2022 roku z Mainz. Wcześniej zawodnik występował również w takich klubach jak Olympique Lyon czy Le Havre. Pierwsze kroki w świecie piłki nożnej stawiał natomiast w akademii piłkarskiej Chateauroux.

Francuski zawodnik w trwającej kampanii wystąpił jak dotąd w 28 meczach. Zdobył w nich dziewięć bramek i zaliczył także dwie asysty. W najbliższym czasie Crystal Palace czeka jednak intensywny maraton spotkań. 4 stycznia zespół z Londynu zmierzy się w roli gościa z Newcastle United, a kilka dni później z Aston Villą w ramach Premier League. Tymczasem już 10 stycznia na drodze Orłów stanie Macclesfield w Pucharze Anglii.

Ekipa z Londynu zakończyła 2025 rok z trzema porażkami z rzędu. Crystal Palace uległo kolejno Manchesterowi City (0:3), Leeds United (1:4) oraz Tottenhamowi Hotspur (0:1).