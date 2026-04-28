Harry Kane może doprowadzić do wielkiego transferu. Odbył rozmowy

Harry Kane może pomóc Bayernowi Monachium w sprowadzeniu kolejnego Anglika. Jak poinformowałserwis Bavarian Football Works, napastnik rozmawiał z Anthonym Gordonem o możliwej przeprowadzce do Bundesligi.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane przekonywał Gordona do Bayernu

Bayern Monachium mocno rozgląda się za wzmocnieniem skrzydeł. Jednym z kandydatów jest Anthony Gordon z Newcastle United. Anglik ma być wysoko oceniany przy Saebener Strasse, a temat jego transferu staje się coraz konkretniejszy.

Ważną rolę może odgrywać Harry Kane. Napastnik Bayernu miał rozmawiać z rodakiem o możliwym transferze do Monachium. Według doniesień Gordon dał sygnał, że nie wyklucza przenosin do Bundesligi. To istotne, bo angielscy reprezentanci rzadko decydują się na taki krok.

Profil piłkarza Newcastle pasuje do tego, czego szuka Vincent Kompany. Gordon jest szybki, dynamiczny, może grać na kilku pozycjach w ataku i potrafi zrobić różnicę w ostatniej tercji boiska.

Największą przeszkodą pozostają pieniądze. Newcastle może oczekiwać za Gordona około 75 milionów euro. Dla Bayernu to bardzo duża kwota, szczególnie że klub nie planuje letniego szaleństwa na rynku. Sprawę może skomplikować także Liverpool. Gordon ma być związany emocjonalnie z tym klubem, a jeśli The Reds wejdą do gry z mocniejszą ofertą, Newcastle nie będzie miało powodu, by iść Bayernowi na rękę.