Juventus może stracić kluczowego piłkarza. Kulisy wychodzą na jaw

Dusan Vlahović to zawodnik, którego przyszłość jest bardzo niepewna. Interesujące informacje na temat reprezentanta Serbii przekazał dziennikarz Ekrem Konur na platformie X.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Dusan Vlahović ma kontrakt ważny z Juventusem tylko do końca czerwca 2026 roku. Zawodnik jednocześnie może już prowadzić rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami. Tymczasem ciekawe informacje na temat piłkarza i jego przyszłości przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

Znany insider na platformie X poinformował, że zawodnik może trafić do AC Milan. Rossoneri mają plan, aby w tym roku pozyskać nowego napastnika. Vlahović jest również rozważany przez władze FC Barcelony jako potencjalny następca Roberta Lewandowskiego. Serb ma być także na radarze kilku ekip z Premier League.

W kontekście przyszłości Vlahovicia brane są pod uwagę dwie opcje. Pierwsza to ruch latem tego roku na zasadzie wolnego transferu. Druga zakłada zmianę barw klubowych jeszcze tej zimy, ale za kwotę znacznie niższą niż rynkowa wartość zawodnika, szacowana na 35 milionów euro.

Vlahović trafił do Juventusu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny. Wcześniej występował w Partizanie Belgrad. W trwającej kampanii piłkarz wystąpił jak dotąd w 17 meczach. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył także dwie asysty.

41-krotny reprezentant Serbii ma na swoim koncie konkretne sukcesy. W sezonie 2021/2022 został wybrany zawodnikiem roku w Serie A. Z kolei w rozgrywkach 2023/2024 wywalczył Puchar Włoch z Juventusem. Vlahović ma również w dorobku mistrzostwo Serbii zdobyte z Partizanem Belgrad oraz dwa krajowe puchary wywalczone z tym klubem.