Manchester United przez blisko miesiąc może być zmuszone, aby radzić sobie bez Andre Onany. Zawodnik został powołany do reprezentacji Kamerunu na Puchar Narodów Afryki 2024. Informacja w sprawie pojawiła się w oficjalnym komunikacie Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej.

fot. Imago / David Klein / Sportimage Na zdjęciu: Andre Onana

Manchester United może mieć kłopot w styczniu i lutym 2024 roku

Powołanie do reprezentacji Kamerunu na Puchar Narodów Afryki otrzymał Andre Onana

Jednocześnie ekipa z Old Trafford będzie musiała postawić na bramkarza mniej doświadczonego

Andre Onana z powołaniem do reprezentacji Kamerunu

Manchester United walczy w trwającym sezonie przede wszystkim o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W styczniu i lutym ekipie z Old Trafford może nie pomóc kluczowy zawodnik. Andre Onana został powołany na Puchar Narodów Afryki.

Turniej z udziałem najlepszych ekip w Afryce odbędzie się od 13 stycznia do 11 lutego na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tym samym ekipa z Old Trafford przez dłuższy czas nie będzie mogła korzystać z jednego ze swoich kluczowych graczy.

Wygląda na to, że w czasie, gdy Onana wraz z reprezentacją Kamerunu będzie rywalizował na Pucharze Narodów Afryki, to jego miejsce w bramce Man Utd zastąpi Altay Bayındır. Turecki golkiper trafił do angielskiej ekipy latem za pięć milionów euro. W tej kampanii jak na razie wystąpił w czterech spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki.

