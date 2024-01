Graeme Souness, były piłkarz i trener Liverpoolu, twierdzi, że Manchester United byłby na dobrej drodze do powrotu do dawnej świetności, gdyby nie zdecydował się zrezygnować z usług Cristiano Ronaldo rozwiązując z nim kontrakt.

IMAGO / Alexandre Neto Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo w przykrych okolicznościach rozstał się z Man Utd

United nie spodobał się wywiad Portugalczyka

Gwiazdor skrytykował funkcjonowanie klubu

Man Utd nie powinien rozwiązywać kontraktu z Ronaldo

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United w sierpniu 2021 roku i strzelił 27 goli we wszystkich rozgrywkach, zanim w listopadzie 2022 roku rozwiązano z nim kontrakt po kontrowersyjnym wywiadzie, w którym skrytykował klub i trenera Erika ten Haga. United udało się zająć w tym sezonie trzecie miejsce w Premier League, ale w kampanii 2023–2024 mają trudności z ponownym rywalizowaniem o najwyższe cele. Souness uważa, że byłoby lepiej, gdyby zatrzymali Ronaldo.

– Myślę, że zgodzimy się co do tego, że Ronaldo jest największym profesjonalistą pod względem sposobu, w jaki trenował i sposobu, w jaki o siebie dbał. Myślę, że powinni byli go zatrzymać. On mógł dużo dać drużynie. Zabrakło rozmowy. W wieku 37 lat najlepsze pewnie miał już za sobą, ale wciąż mógł mocno wpłynąć na rozwój zespołu pod wieloma względami – przyznał Souness.

