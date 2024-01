IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Ivan Krajcirik

Widzew Łódź zimą sprzedał Henricha Ravasa do MLS

W jego miejsce Widzewiacy sprowadzili Ivana Krajcirika

Słowacki golkiper podobno doznał urazu na treningu

Widzew z problemem? Nowy bramkarz miał nabawić się urazu

Bardzo niepokojące informacje na temat nowego bramkarza Widzewa Łódź Ivana Krajcirika przekazał portal “WidzewToMy.net”. 23-letni golkiper miał bowiem doznać kontuzji na poniedziałkowym treningu. Mówi się o urazie stawu kolanowego.

Młodzieżowy reprezentant Słowacji podobno udał się na badania, które określą skalę problemu. Gdyby nowy nabytek wypadł na dłużej, to byłaby to fatalna wiadomość dla Widzewiaków. Przypomnijmy, że Henrich Ravas opuścił już klub z Serca Łodzi na rzecz New England Revolution.

– Trzymajmy kciuki za nowego bramkarza Widzewa Łódź. Oby plotki o kontuzji nie okazały się prawdziwe. To pewnie złe języki – napisał dzisiaj na portalu społecznościowym X dziennikarz “Radia Widzew”, Michał Nibarski.