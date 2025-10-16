Mocne słowa Schmeichela o Man Utd. Padły gorzkie słowa o transferach

Man Utd w tym sezonie nie prezentuje się tak, jak oczekują tego kibice. Tymczasem w rozmowie z BBC krytyczne słowa względem polityki transferowej klubu wyraził Peter Schmeichel.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Peter Schmeichel

Legenda Man Utd nie gryzła się w język. Mocna opinia o kadrze drużyny

Man Utd miał w sezonie 2025/2026 walczyć o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Na dzisiaj jednak ekipa z Old Trafford jest na etapie podnoszenia się z kolan po nieudanym starcie rozgrywek. Tymczasem ciekawą opinią podzielił się były zawodnik Czerwonych Diabłów.

– Wydajesz ponad 70 milionów funtów na Benjamina Sesko, gdy nie ma odpowiedniego szóstego obrońcy. Na dodatek są też problemy z bramkarzem – grzmiał Peter Schmeichel w rozmowie z BBC Sport.

– Tylko w tym sezonie straciliśmy dziewięć bramek z powodu błędów bramkarzy. Kiedy ja grałem, kiedy grali Edwin van der Sar i David De Gea, celem było stracenie 10 goli w całym sezonie – podkreślił były reprezentant Danii.

– Dlaczego więc kupiliśmy kogoś, kogo nie potrzebujemy? Dlatego, ponieważ szef skautingu też pochodzi z Lipska i musi się wykazać – wyjaśniła legenda klubu.

– Za moich czasów trener był szefem. Mówił: „Ten przychodzi, ten odchodzi”. Teraz o wszystkim decydują różni ludzie z różnymi planami. Jak stworzyć stabilne warunki i drużynę, która może wyjść na boisko i wygrać każdy mecz? – pytał retorycznie Schmeichel.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Manchester United zmierzy się w hicie ligi angielskiej z Liverpoolem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 na Anfield Road.

Czytaj więcej: Ter Stegen nie odpuszcza. Niemiec walczy o powrót na szczyt