Ter Stegen nie odpuszcza. Niemiec walczy o powrót na szczyt

Marc-Andre ter Stegen według "Sportu" jest coraz bliżej powrotu na boisko. Zawodnik zaczął już pracę na siłowni. Zatem niedługo Hansi Flick może mieć kłopot bogactwa w bramce.

Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen wkrótce będzie gotowy do gry

Marc-Andre ter Stegen cały czas przechodzi rekonwalescencję po operacji, którą przeszedł w lipcu. Wówczas zawodnik podjął się leczenia dolnej części pleców. „Sport” przekazał natomiast w swoim najnowszym wydaniu, że zawodnik zaczął już pracować na siłowni, wykonując między innymi ćwiczenia kolarskie, mające na celu wzmocnienie prawego kolana.

Doświadczony bramkarz od momentu, gdy doznał poważnej kontuzji w 2024 roku przy okazji spotkania z Villarreal, przeżywa prawdziwy koszmar. Ter Stegen zerwał wówczas więzadło, co wykluczyło go z gry praktycznie na cały sezon. Po kontuzji rozegrał tylko dwa mecze, kolejno przeciwko Valladolid i Villarreal. Ponadto wystąpił w spotkaniach Ligi Narodów UEFA ze swoją reprezentacją, w których zaprezentował się bardzo dobrze. Później natomiast powróciły problemy z plecami.

Ter Stegen aktualnie dochodzi do pełnej sprawności po lipcowej operacji. Jednocześnie przyszłość zawodnika wciąż pozostaje nieznana, mając na względzie to, że kontuzje i transfer Joana Garcii sprawiły, iż na dziś Niemiec musiałby się liczyć z rolą rezerwowego w ekipie z La Ligi.

Ter Stegen nie zamierza się jednak poddawać i ma zamiar walczyć o odzyskanie swojej pozycji w klubie. Zawodnik chce w ten sposób powalczyć o miejsce w pierwszym składzie reprezentacji Niemiec na mundial w Ameryce Północnej w przyszłym roku. Bramkarz przez wiele lat musiał uznawać w kadrze wyższość Manuela Neuera. Aktualnie natomiast może liczyć na zaufanie od selekcjonera Juliana Nagelsmanna. – Jeśli będzie zdrowy, Ter Stegen będzie naszym numerem jeden – zadeklarował już trener.

Pytanie otwarte dotyczy natomiast tego, jakie rozwiązanie bramkarz i władze Barcelony znajdą w styczniu. Jasne jest, że Ter Stegen, aby znaleźć się w kadrze na mistrzostwa świata, musi grać regularnie. Tymczasem w szeregach giganta La Ligi może być o to trudno. Niemcowi nie pomaga też fakt, że jego pensja mocno obciąża listę płac w klubie.

