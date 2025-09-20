Amorim szczerze o Man Utd. Wskazał różnicę z Liverpoolem

Ruben Amorim pozwolił sobie ostatnio na porównanie Manchesteru United z Liverpoolem. Portugalczyk w rozmowie ze Sky Sports wskazał konkretną różnicę między drużynami.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim o Man Utd i Liverpoolu

Ruben Amorim wydaje się coraz bardziej zaniepokojony o swoją przyszłość w Manchesterze United. Wyniki ekipy z Old Trafford nie zachwycają. Ostatnio portugalski trener pozwolił sobie na szczere stanowisko, wskazując wprost, czego jego drużynie brakuje.

– Chodzi też o wiarę, pewność siebie, agresję. Czasami nazywamy to szczęściem – mówił Ruben Amorim w rozmowie ze Sky Sports.

– Liverpool wygrywa każdy mecz w 90. minucie. Chodzi o coś, co mają zwycięskie drużyny. Poczucie, że coś się wydarzy. Czasami mam odwrotne odczucia w naszym przypadku. Gramy dobrze, ale coś idzie nie tak – kontynuował Portugalczyk.

– Musimy to zmienić poprzez zwycięstwa. Spójrzcie na gole, które strzeliliśmy. Możemy grać lepiej w tych wszystkich momentach. To nasza wina – zaznaczył Amorim.

W sobotni wieczór gracze Czerwonych Diabłów rozegrają spotkanie piątej kolejki Premier League z Chelsea. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30. W roli faworyta do potyczki przystąpią The Blues, ale Manchester United liczy na powrót na zwycięski szlak.

W pięciu ostatnich starciach między zespołami każda z drużyn zanotowała po dwa zwycięstwa, a raz padł remis (1:1). Taki rezultat miał miejsce właśnie w ostatnim meczu obu ekip na słynnym Old Trafford. Ogólnie u siebie Manchester United nie przegrał z Chelsea od 24 października 2020 roku. W pięciu ostatnich spotkaniach w Teatrze Marzeń Czerwone Diabły wygrały dwa razy, a trzy mecze zakończyły się remisem.

