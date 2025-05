Amorim pod presją! Dyche wbija szpilę trenerowi Man Utd!

Man Utd może sezon 2024/2025 uratować triumfem w Lidze Europy. Z kolei ostatnio w podcaście Stick to Football na konkretne słowa nt. Rubena Amorima pozwolił sobie Sean Dyche.

Źródło: Stick to Football

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sean Dyche o Rubenie Amorimie z Man Utd

Man Utd w trakcie trwającej kampanii w Premier League rozczarował totalnie. Gracze ekipy z Old Trafford są obecnie tuż nad strefą spadkową. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Czerwone Diabły legitymują się bilansem 39 oczek. Gorszy bilans na dzisiaj mają tylko cztery ekipy. Tymczasem ostatnio na kilka konkretnych słów w kierunku menedżera Man Utd w podcaście Stick to Football pozwolił sobie menedżer Evertonu.

– Nie zmieni swojego podejścia do gry. Amorim musi wygrać kilka meczów tak szybko, jak to możliwe. Myślę, że gdybym przyszedł do klubu i grałby po mojemu, wygrałaby ta drużyna więcej meczów. Podstawowe 4-4-2, daje graczom podstawowe koncepcje i zasady – mówił Sean Dyche.

– Wszyscy darzymy się wzajemnym szacunkiem, ale on pracuje w klubie już od jakiegoś czasu, więc czas na jakieś zwycięstwa – powiedział menedżer The Toffees.

– Wymarzona praca? Dla mnie zawsze najlepszym wyborem był Manchester United ze względu na wielkość klubu, a nie dlatego, że to był Manchester United. Chodzi o wielkość klubu, szczególnie w przeszłości – rzekł Dyche.

– Wiem, że klub przechodzi teraz przez trudne chwile. Widzi to cały świat. Niemniej oni są dużym, superpotężnym klubem – zaznaczył 53-latek.

W najbliższy weekend ekipa z Old Trafford zmierzy się w roli gościa z Chelsea. Mecz zacznie się 16 maja o godzinie 21:15.

