Szok w Barcelonie. Gwiazda ma opuścić klub!

Ferran Torres na wylocie z klubu? FC Barcelona wyceniła zawodnika

FC Barcelona w styczniu 2022 roku pozyskała z Manchesteru City za 55 milionów euro Ferrana Torresa. Zawodnik dał się w szeregach Blaugrany poznać z bardzo dobrej strony. Wyróżniał się wszechstronnością i efektywnością. W każdym razie realny scenariusz zakłada, że przygoda piłkarza z Barcą dobiegnie latem końca, o czym donosi Fichajes.net.

Źródło podaje, że klub z Camp Nou zaczął rozważać sprzedaż Ferrana Torresa. Zawodnik ma co prawda kontrakt z gigantem La Liga do końca czerwca 2027 roku. Niemniej sytuacja ekonomiczna Katalończyków jest aktualnie taka, że do jej zrównoważenia niezbędne mogą być sprzedaże konkretnych graczy. Swego czasu w kontekście Ferrana Torresa pojawiały się wieści o powrocie do Premier League. Piłkarzem miały być zainteresowane między innymi takie ekipy jak: Aston Villa, Newcastle United czy Tottenham Hotspur.

Fichajes.net twierdzi, że władze Barcy mogą zgodzić się na transfer z udziałem Ferrana Torresa, jeśli do klubu wpłynie oferta w wysokości mniej więcej 50 milionów euro. Ta suma ma być odzwierciedleniem jakości i potencjału na przyszłość gracza.

W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w 45 meczach, notując w nich 19 trafień. Ponadto na koncie Ferrana Torresa znalazło się siedem kluczowych podań. Piłkarz na boisku spędził jak na razie blisko 2000 minut w tym sezonie.

