Serie A na celowniku Man Utd. Defensywa priorytetem

Man Utd ma konkretne plany związane ze wzmocnieniami. Przede wszystkim klub chce poprawić jakość gry w defensywie. Ciekawe wieści na ten temat przekazał portal CalcioMercato.com.

Pierre Kalulu na radarze Manchesteru United

Man Utd udanie rozpoczął nową erę pod wodzą trenera Michaela Carricka, który zastąpił Darrena Fletchera na stanowisku menedżera Czerwonych Diabłów. Tym samym chaos po rozstaniu z Rubenem Amorimem został na razie opanowany, a zespół z Old Trafford odniósł cenne zwycięstwo nad Manchesterem City (2:0). Tymczasem interesujące wieści przekazał serwis CalcioMercato.com.

Źródło poinformowało, że na liście życzeń klubu z Old Trafford znalazł się Pierre Kalulu. Zawodnik aktualnie broni barw Juventusu, a działacze z Turynu są gotowi sprzedać piłkarza, pod warunkiem że pojawi się chętny gotowy wyłożyć 30 milionów euro na sfinalizowanie tej transakcji.

CalcioMercato.com jednocześnie przekonuje, że Manchester United może być gotowy spełnić oczekiwania Juventusu. Co istotne, nie tylko władze Czerwonych Diabłów wykazują zainteresowanie pozyskaniem defensora. Kalulu znajduje się również na radarze Aston Villi oraz Tottenhamu Hotspur.

W kontekście ewentualnego transferu istotne może być także to, czy Juventus wywalczy awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli Bianconeriemu nie uda się osiągnąć tego celu, możliwe, że klub z Turynu będzie zmuszony pożegnać się z kluczowymi zawodnikami w celu ustabilizowania swojej sytuacji finansowej.

Kalulu to środkowy obrońca, który trafił do Juventusu w lipcu 2025 roku. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość defensora wynosi natomiast na 28 milionów euro.