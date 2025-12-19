Kapitan nie zamierza odchodzić z Man Utd. Bruno Fernandes z jasnym przekazem

Bruno Fernandes ostatnio udzielił wyczerpującego wywiadu klubowej stronie internetowej. Portugalczyk przekonywał w nim, że wciąż może wygrywać trofea z Czerwonymi Diabłami.

Bruno Fernandes o Manchesterze United

Bruno Fernandes to kapitan Manchesteru United, który w ostatnim czasie znajduje się na świeczniku mediów. Zawodnik w rozmowie z klubowymi mediami wyjaśnił, dlaczego zdecydował się pozostać w ekipie z Old Trafford.

– Zostałem tutaj właśnie dlatego, że wierzę, iż wciąż mogę zdobywać trofea z tym klubem. Nie zostałbym tutaj, gdyby klub nie powiedział mi, że naszym celem jest dalsze dążenie do najlepszych możliwych wyników, ponowne zdobywanie trofeów i przywrócenie klubu do dawnego poziomu – powiedział Bruno Fernandes cytowany przez ManUtd.com.

– Gdyby nie to, to owszem, nie zostałbym tutaj. Niemniej wiem, że celem klubu jest powrót tam, gdzie chce być i gdzie chcę go widzieć. Właśnie dlatego tu przyjechałem. I jeśli mogę pomóc w powrocie na ten poziom, to właśnie to chcę zrobić – zaznaczył zawodnik.

Aktualny kontrakt Bruno Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do lata 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 40 milionów euro.

Ofensywny pomocnik dołączył do ekipy z Old Trafford w styczniu 2020 roku ze Sportingu Lizbona za 65 milionów euro. Zanim zawodnik trafił do angielskiej drużyny, występował między innymi w Sampdorii, Udinese oraz Novarze Calcio.

W tym sezonie Bruno Fernandes wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek i zanotował również siedem asyst. Na boisku spędził łącznie blisko 1500 minut.