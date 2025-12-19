Miał się rozwijać, a utknął. Niespodziewane wieści o Man City

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Claudio Echeverri

Claudio Echeverri budzi zainteresowanie innych klubów

Claudio Echeverri minionego lata został wypożyczony z Manchesteru City do Bayeru Leverkusen. Chociaż zawodnik w powszechnej opinii uchodzi za piłkarza o bardzo dużym potencjale, to jednak w niemieckiej ekipie nie otrzymuje zbyt wielu okazji do gry, co budzi niezadowolenie władz The Citizens. Taki stan rzeczy może sprawić, że piłkarz niebawem ponownie zmieni pracodawcę, o czym informuje Sky Sports.

Źródło przekonuje, że zimą prawdopodobnie dojdzie do zakończenia wypożyczenia 19-letniego argentyńskiego zawodnika. Decyzja w tej sprawie może zapaść już w najbliższy weekend.

Echeverri w każdym razie nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ już pojawiają się kluby chętne, aby mieć zawodnika u siebie. Mowa między innymi o River Plate. Młody piłkarz ma już na swoim koncie cztery występy w reprezentacji Argentyny.

Argentyński zawodnik trafił do ekipy z Etihad Stadium w styczniu 2024 roku za 18,5 miliona euro właśnie z River Plate. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Premier League obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość Echeverriego kształtuje się natomiast na poziomie 18 milionów euro.

W tym sezonie Echeverri wystąpił jak dotąd łącznie w 11 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Na boisku spędził nieco ponad 300 minut. Jeśli chodzi natomiast o Manchester City, to na koncie piłkarza w barwach tej drużyny znajdują się trzy występy.