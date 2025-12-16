26 straconych goli Man Utd. Amorim zaskoczył oceną sytuacji

Man Utd zremisował w poniedziałek z Bournemouth (4:4). Tymczasem po starciu 16. kolejki Premier League o tym, czy drużyna potrzebuje wzmocnień w obronie, mówił Ruben Amorim.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cztery gole stracone i jasne stanowisko. Amorim z jednoznaczna narracją

Man Utd jest już od czterech spotkań bez porażki w lidze angielskiej. Mimo wszystko krytyka wobec ekipy z Old Trafford nie słabnie. Duży wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, że gracze Czerwonych Diabłów mają już 26 straconych goli. W związku z tym menedżer Man Utd wprost mówił o tym, czy drużynie potrzebne są wzmocnienia w defensywie.

– Inwestycja w atak wyraźnie się opłaciła drużynie. Czy powinniśmy teraz zainwestować w obronę, aby poprawić ten aspekt? Nie. Myślę, że mamy utalentowanych obrońców. Mamy dobrych defensywnych graczy. Musimy grać lepiej w obronie jako zespół – przekonywał Ruben Amorim cytowany przez oficjalną stronę internetową Man Utd.

– Dobrze, że zadbaliśmy o atak. To znaczy, że się poprawiamy. Niemniej sytuacja z obroną jest inna – zaznaczył Portugalczyk.

– Mamy wszystkie niezbędne cechy do gry w obronie, ale musimy ze sobą współpracować i rozwijać naszych zawodników, ponieważ mają potencjał, aby lepiej bronić – powiedział menedżer Man Utd.

W tym roku ekipa z Old Trafford ma do rozegrania jeszcze trzy spotkania. Na drodze Man Utd staną kolejno: Aston Villa, Newcastle United oraz Wolverhampton. Z kolei po przerwie świąteczno-noworocznej gracze Czerwonych Diabłów wrócą do gry 4 stycznia. Zmierzą się wówczas w roli gościa z Leeds United.

Ekipa prowadzona przez Rubena Amorima plasuje się aktualnie na szóstej pozycji w tabeli ligi angielskiej z 26 punktami na koncie. Do lidera Arsenalu traci 10 oczek.

Czytaj więcej: Real Madryt stracił punkty w kluczowym meczu z Man City. Haaland z decydującym golem