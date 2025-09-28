Man United zwolni Amorima? Oto lista wolnych trenerów do wzięcia

Kto za Amorima w Man United? Bez klubu jest m.in. Xavi i Spalletti
Manchester United nie potrafi ustabilizować formy na równym poziomie. Od początku sezonu ich wyniki są dalekie od oczekiwań, czego dowodem jest dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów po sześciu meczach. Choć przed tygodniem sprawili niespodziankę, wygrywając z Chelsea (2:1), to ostatnio znowu przegrali. Tym razem nie dali rady w starciu z Brentford (1:3).
Trzecia porażka w lidze, a czwarta łącznie biorąc pod uwagę także EFL Cup sprawiły, że Ruben Amorim znalazł się pod dużą presją. Na wyspach coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie trenera. Jeszcze do niedawna Portugalczyk cieszył się zaufaniem Sir Jima Ratcliffe’a. Niewykluczone jednak, że strata punktów z Brentford zmieniła nastawienie brytyjskiego miliardera.
O możliwym zwolnieniu 40-latka mówią nie tylko eksperci, ale również byli piłkarze jak m.in. Alan Shearer czy Martin Keown. W porównaniu do nich Portugalczyk ani trochę nie zaprząta sobie głowy ewentualną stratą pracy. „Nigdy nie martwię się o swoją pracę – nie jestem tym typem człowieka. To nie jest moja decyzja. Będę dawał z siebie wszystko w każdej minucie, gdy tu jestem” – powiedział Ruben Amorim w pomeczowej rozmowie z serwisem BBC Sport.
Z racji tego, że posada Amorima wisi na włosku, warto spojrzeć na rynek wolnych trenerów. Bez klubu jest kilku znanych szkoleniowców, którzy z pewnością byliby zainteresowani pracą na Old Trafford. Wśród najgłośniejszych nazwisk jest m.in. Xavi czy Luciano Spalletti.
Lista wolnych trenerów:
- Xavi
- Luciano Spalletti
- Gareth Southgate
- Thiago Motta
- Marco Rose
- Sergio Conceicao
- Graham Potter
- Sean Dyche
- Bruno Lage
- Ole Gunnar Solskjaer
- Ralph Hasenhuttl
- Ruud van Nistelrooy
- Michael Carrick
- Edin Terzić
- Roger Schmidt
- Raffaele Palladino
Czy Manchester United powinien zwolnić Rubena Amorima?
- TAK 71%
- NIE 29%
35+ Votes