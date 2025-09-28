Man United zwolni Amorima? Oto lista wolnych trenerów do wzięcia

10:22, 28. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Manchester United znowu rozczarował, przegrywając trzeci z sześciu meczów w Premier League. Ruben Amorim jest w coraz większych opałach. Oto lista wolnych trenerów do wzięcia, gdyby Czerwone Diabły zdecydowały się zwolnić Portugalczyka.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kto za Amorima w Man United? Bez klubu jest m.in. Xavi i Spalletti

Manchester United nie potrafi ustabilizować formy na równym poziomie. Od początku sezonu ich wyniki są dalekie od oczekiwań, czego dowodem jest dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów po sześciu meczach. Choć przed tygodniem sprawili niespodziankę, wygrywając z Chelsea (2:1), to ostatnio znowu przegrali. Tym razem nie dali rady w starciu z Brentford (1:3).

Trzecia porażka w lidze, a czwarta łącznie biorąc pod uwagę także EFL Cup sprawiły, że Ruben Amorim znalazł się pod dużą presją. Na wyspach coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie trenera. Jeszcze do niedawna Portugalczyk cieszył się zaufaniem Sir Jima Ratcliffe’a. Niewykluczone jednak, że strata punktów z Brentford zmieniła nastawienie brytyjskiego miliardera.

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O możliwym zwolnieniu 40-latka mówią nie tylko eksperci, ale również byli piłkarze jak m.in. Alan Shearer czy Martin Keown. W porównaniu do nich Portugalczyk ani trochę nie zaprząta sobie głowy ewentualną stratą pracy. „Nigdy nie martwię się o swoją pracę – nie jestem tym typem człowieka. To nie jest moja decyzja. Będę dawał z siebie wszystko w każdej minucie, gdy tu jestem” – powiedział Ruben Amorim w pomeczowej rozmowie z serwisem BBC Sport.

Z racji tego, że posada Amorima wisi na włosku, warto spojrzeć na rynek wolnych trenerów. Bez klubu jest kilku znanych szkoleniowców, którzy z pewnością byliby zainteresowani pracą na Old Trafford. Wśród najgłośniejszych nazwisk jest m.in. Xavi czy Luciano Spalletti.

Lista wolnych trenerów:

  • Xavi
  • Luciano Spalletti
  • Gareth Southgate
  • Thiago Motta
  • Marco Rose
  • Sergio Conceicao
  • Graham Potter
  • Sean Dyche
  • Bruno Lage
  • Ole Gunnar Solskjaer
  • Ralph Hasenhuttl
  • Ruud van Nistelrooy
  • Michael Carrick
  • Edin Terzić
  • Roger Schmidt
  • Raffaele Palladino

Czy Manchester United powinien zwolnić Rubena Amorima?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 71%
  • NIE 29%

35+ Votes