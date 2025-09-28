Man United zwolni Amorima? Oto lista wolnych trenerów do wzięcia

Manchester United znowu rozczarował, przegrywając trzeci z sześciu meczów w Premier League. Ruben Amorim jest w coraz większych opałach. Oto lista wolnych trenerów do wzięcia, gdyby Czerwone Diabły zdecydowały się zwolnić Portugalczyka.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kto za Amorima w Man United? Bez klubu jest m.in. Xavi i Spalletti

Manchester United nie potrafi ustabilizować formy na równym poziomie. Od początku sezonu ich wyniki są dalekie od oczekiwań, czego dowodem jest dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów po sześciu meczach. Choć przed tygodniem sprawili niespodziankę, wygrywając z Chelsea (2:1), to ostatnio znowu przegrali. Tym razem nie dali rady w starciu z Brentford (1:3).

Trzecia porażka w lidze, a czwarta łącznie biorąc pod uwagę także EFL Cup sprawiły, że Ruben Amorim znalazł się pod dużą presją. Na wyspach coraz częściej mówi się o potencjalnej zmianie trenera. Jeszcze do niedawna Portugalczyk cieszył się zaufaniem Sir Jima Ratcliffe’a. Niewykluczone jednak, że strata punktów z Brentford zmieniła nastawienie brytyjskiego miliardera.

O możliwym zwolnieniu 40-latka mówią nie tylko eksperci, ale również byli piłkarze jak m.in. Alan Shearer czy Martin Keown. W porównaniu do nich Portugalczyk ani trochę nie zaprząta sobie głowy ewentualną stratą pracy. „Nigdy nie martwię się o swoją pracę – nie jestem tym typem człowieka. To nie jest moja decyzja. Będę dawał z siebie wszystko w każdej minucie, gdy tu jestem” – powiedział Ruben Amorim w pomeczowej rozmowie z serwisem BBC Sport.

Z racji tego, że posada Amorima wisi na włosku, warto spojrzeć na rynek wolnych trenerów. Bez klubu jest kilku znanych szkoleniowców, którzy z pewnością byliby zainteresowani pracą na Old Trafford. Wśród najgłośniejszych nazwisk jest m.in. Xavi czy Luciano Spalletti.

Lista wolnych trenerów:

Xavi

Luciano Spalletti

Gareth Southgate

Thiago Motta

Marco Rose

Sergio Conceicao

Graham Potter

Sean Dyche

Bruno Lage

Ole Gunnar Solskjaer

Ralph Hasenhuttl

Ruud van Nistelrooy

Michael Carrick

Edin Terzić

Roger Schmidt

Raffaele Palladino