Man United znów zawiódł w Premier League. Kolejny zmarnowany rzut karny Fernandesa

Manchester United przegrał na wyjeździe z Brentfordem (1:3) w 6. kolejce Premier League. Czerwone Diabły miały szansę odwrócić losy meczu, lecz Bruno Fernandes nie wykorzystał rzutu karnego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Brentford - Manchester United

Czerwone Diabły bez punktów, kryzys trwa

Manchester United w sobotnie popołudnie zmierzył się z Brentfordem na Community Stadium w ramach 6. kolejki Premier League. Czerwone Diabły w tym sezonie zawodzą, a presja na Rubenie Amorimie rośnie z każdym kolejnym spotkaniem. Choć niedawno zespół portugalskiego menedżera przegrał derby Manchesteru na Etihad Stadium, to zwycięstwo z Chelsea (2:1) pozwoliło nieco poprawić nastroje w zespole.

Piłkarze Brentford również znajdowali się w dolnej części tabeli, ale zamierzali jednak wykorzystać słabości rywala i od początku postawił trudne warunki. Spotkanie idealnie ułożyło się dla gospodarzy. Dwie bramki napastnika Igora Thiago szybko ustawiły mecz. Manchester United znów musiał gonić wynik, a kibice zaczynają coraz głośniej zadawać pytania o przyszłość Amorima na Old Trafford.

W 26. minucie do siatki trafił Benjamin Sesko, dla którego było to pierwsze trafienie po głośnym transferze z RB Lipsk. Po przerwie okazję do wyrównania miał Bruno Fernandes, ale spudłował z rzutu karnego. To druga jedenastka w tym sezonie zmarnowana przez Portugalczyka. W doliczonym czasie gry wynik na 3:1 dla gospodarzy ustalił Mathias Jensen, który zapakował piłkę w bramce United zza pola karnego.

𝐈𝐆𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐆𝐎! 🚀 Cudowny strzał! 😍 Gospodarze prowadzą z Manchesterem United!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/HuETS4VxBu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 27, 2025

Mecz zakończył się trzecią ligową porażką Manchesteru United, który aktualnie zajmuje 13. miejsce w tabeli. Ekipa Amorima już w kolejną sobotę, 4 października podejmie Sunderland na Old Trafford.

Brentford – Manchester United 3:1 (2:1)

1:0 Igor Thiago 8′

2:0 Igor Thiago 20′

2:1 Benjamin Sesko 26′

3:1 Mathias Jensen 90+6′